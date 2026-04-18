Ein Rezept von Food-Bloggerin cookingCatrin

Dauer: 60 Minuten (ohne Ruhezeit)

Schwierigkeitsgrad: Kochlehrling

Menge: 10 Stück

Beeren-Cheesecake mit Streuseln

Zutaten für den Mürbteig:

175 g Teebutter

Teebutter 100 g Zucker

1 Pkg. Vanillezucker

2 Eier (Größe L)

450 g Mehl

½ Pkg. Backpulver

Saft einer Bio-Zitrone

Zesten einer halben Bio-Zitrone

Zutaten für die Füllung:

750 g Frischkäse

1 Pkg. Vanillepuddingpulver

2 Eier (Größe L)

3 EL Zucker

400 g Beeren

Zubereitung:

Für den Boden die kalte Butter würfeln und mit den restlichen Zutaten zügig zu einem glatten Mürbteig verkneten. Den Mürbteig zu einer Kugel formen und in Folie eingewickelt im Kühlschrank für 30 Minuten kaltstellen. Ein Drittel des Teiges abnehmen und beiseitestellen. Den Rest auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig ausrollen und in eine Backform legen, dabei den Teig am Rand etwas festdrücken.

Für die Füllung alle Zutaten bis auf die Beeren glattrühren und auf dem Mürbteigboden verstreichen. Die Beeren darauf verteilen. Den übrigen Mürbteig aus dem Kühlschrank nehmen, zu Streuseln zerbröseln und über den Beeren verteilen. Den Cheesecake im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für 50 Minuten backen. Vollständig auskühlen lassen.