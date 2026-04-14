Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 30. Jänner 2025

Die Torte darf ein, zwei Tage durchziehen.

Nusstorte

Zutaten.

  • 1/8 kg Haselnüsse
  • 1/8 kg Mandeln
  • 1/4 kg Karotten
  • 15 dag Backzucker
  • 1 unbehandelte Orange
  • 6 Eier
  • 1 Prise Salz
  • Speisestärke
  • Backpulver
  • Fett und Semmelbrösel für die Form

Zubereitung.

  1. Haselnüsse und Mandeln mahlen. Karotten fein reiben. Die Orangenschale abreiben. Alles in eine Schüssel geben und gut vermengen.
  2. Den Orangensaft auspressen. Eier trennen. Die Dotter mit dem Backzucker schaumig-cremig aufschlagen. Nuss-Karotten-Mischung und den Orangensaft untermengen.
  3. Eiklar mit dem Salz zu einem festen Schnee schlagen.
  4. 2 EL Speisestärke und 1 TL Backpulver versieben. Ein Drittel vom Schnee mit der Nussmasse vermengen. Die Speisestärke auf der Teigoberfläche gut verteilen und mit dem restlichen Schnee behutsam unter den Teig ziehen.
  5. Etwa 26 cm große Springform mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen.
  6. Den Teig einfüllen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und auf der untersten Schiene ca. 50 Minuten backen. Garprobe machen - bleibt noch Teig auf einem Holzspieß haften, weitere zehn Minuten backen.
  7. Den Kuchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und mit Zucker- oder Schokoglasur überziehen.