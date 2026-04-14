Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 30. Jänner 2025
Die Torte darf ein, zwei Tage durchziehen.
Nusstorte
Zutaten.
- 1/8 kg Haselnüsse
- 1/8 kg Mandeln
- 1/4 kg Karotten
- 15 dag Backzucker
- 1 unbehandelte Orange
- 6 Eier
- 1 Prise Salz
- Speisestärke
- Backpulver
- Fett und Semmelbrösel für die Form
Zubereitung.
- Haselnüsse und Mandeln mahlen. Karotten fein reiben. Die Orangenschale abreiben. Alles in eine Schüssel geben und gut vermengen.
- Den Orangensaft auspressen. Eier trennen. Die Dotter mit dem Backzucker schaumig-cremig aufschlagen. Nuss-Karotten-Mischung und den Orangensaft untermengen.
- Eiklar mit dem Salz zu einem festen Schnee schlagen.
- 2 EL Speisestärke und 1 TL Backpulver versieben. Ein Drittel vom Schnee mit der Nussmasse vermengen. Die Speisestärke auf der Teigoberfläche gut verteilen und mit dem restlichen Schnee behutsam unter den Teig ziehen.
- Etwa 26 cm große Springform mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen.
- Den Teig einfüllen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und auf der untersten Schiene ca. 50 Minuten backen. Garprobe machen - bleibt noch Teig auf einem Holzspieß haften, weitere zehn Minuten backen.
- Den Kuchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und mit Zucker- oder Schokoglasur überziehen.