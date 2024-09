Heute geht es heiß her, wenn wir eine Extraportion Gemüse servieren: Es gibt Wurzelgemüse-Curry „austrian style“. Das bedarf vielleicht etwas Erklärung: Wir lieben Curry und die zahlreichen Variationen davon: Mit Hühnchen oder fleischlos, mit Tofu oder als lässige Bowl mit Lachs kombiniert. Dazu servieren wir gerne (Vollkorn-)Nudeln, Kartoffel oder Süßkartoffel. Die klassische Variante – sowohl als Thai-Curry oder indisches Curry – wird meist mit Reis gereicht oder mit einem indischen Fladenbrot, dem Naan-Brot. Sehen Sie die Vielseitigkeit dieses wunderbaren Eintopf-Gerichtes? Umso besser, dass es auch eine österreichische Variante gibt, die wir Ihnen heute vorstellen: Wurzelgemüse-Curry „austrian style“.

Das Besondere dabei ist, dass wir neben heimischem Gemüse eine besondere Zutat verwenden: Buchweizen. Das Pseudo-Getreide ist bei uns in Südkärnten als „Hadn“ bekannt und beliebt und eine Spezialität unseres Bundeslandes. Den Hadn verpacken wir anstelle von Reis ins cremige Curry und machen es mit erdigem Wurzelgemüse zu einer wunderbar herbstlichen Heimat-Variante. Bonus: Curry geht meist schnell und mit unserem Helferlein noch viel schneller!

Kochspaß mit AMC

Wie Sie es sicher wissen, kochen wir seit vielen Jahren mit AMC und sind sehr froh darüber – so haben wir uns schon viel, viel Zeit in der Küche gespart, die wir dann gerne beim Essen und Quatschen verbringen. Mit AMC geht’s einfach und unkompliziert, der Geschmack bleibt dabei köstlich. Das AMC Premium Kochsystem ist bereits seit einiger Zeit an unserer Seite und sorgt nicht nur für ultimativen Genuss, sondern auch für eine Extraportion Kochspaß. So werden nicht nur Nudeln im Handumdrehen gekocht, sondern auch unser Buchweizen. Das AMC Premium Kochsystem ermöglicht ultimative Vielseitigkeit und Abwechslung in der Küche: Von Pancakes über Crumble bis hin zum Risotto, wir haben wirklich schon viel mit AMC kochen dürfen. Mit vielseitig erweiterbarem Zubehör ist das System zugleich (Schnell-)Kochtopf, Pfanne, Backofen, Dampfgarer und Fritteuse. All in one und unkompliziert – so, wie wir es lieben.

Wurzelgemüse-Curry

Dauer: 25 Minuten, Menge: 4 Portionen

Zutaten:

200 g Buchweizen

400 ml Gemüsesuppe

Zutaten für das Curry:

1 Zwiebel

2–3 Frühlingszwiebeln

200 g Kohlsprossen

1 Stangensellerie

1 Pkg. Suppengemüse

400 ml Kokosmilch

2 EL rote Currypaste

1 Schuss Gemüsesuppe

Salz & Pfeffer

Zutaten für das Topping:

1 Stange Lauch (in Ringe geschnitten)

Granatapfelkerne

1 Knolle Rote Rübe (vorgegart, geschält & gewürfelt)

Frische, gehackte Kräuter

Zubereitung.

Den Buchweizen gründlich waschen. Buchweizen und Gemüsesuppe in den AMC Topf (20 cm) geben, Secuquick auf den Topf legen und verschließen. Den Navigenio auf Stufe „A“ stellen, den Audiotherm auf fünf Minuten einstellen und auf das „Softsymbol“ drehen. Nach Ablauf der Zeit den Secuquick öffnen, um den Druck abzulassen. Den Buchweizenreis beiseitestellen.

Die Zwiebel schälen und fein hacken. Das restliche Gemüse waschen, putzen, gegebenenfalls schälen und in mundgerechte Stücke schneiden.

AMC EasyQuick mit Dichtring 20 cm auf den Topf aufsetzen, den Topf auf höchster Stufe bis zum Brat-Fenster aufheizen, auf niedrige Stufe schalten, das Gemüse anbraten. Mit Kokosmilch ablöschen, Currypaste unterrühren und mit einem Schuss Gemüsesuppe aufgießen. EasyQuick wieder aufsetzen, den Topf auf höchster Stufe bis zum Dampf-Fenster aufheizen, auf niedrige Stufe schalten und für zehn Minuten im Dampfbereich garen. Nach Ablauf der Garzeit EasyQuick abnehmen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Das Wurzelgemüse-Curry mit dem Buchweizenreis servieren und mit den Toppings garnieren.

Sie wollen noch mehr Rezepte mit Buchweizen kennenlernen?

Dann ist das neue Kochbuch von CookingCatrin „Hadn – Das Buchweizen Kochbuch“ genau das Richtige für Sie! Hier geht‘s zum Buch.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.