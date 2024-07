Zutaten

1 Baby-Wassermelone

250 g Erdbeeren

2 EL Dattelsirup (oder anderen Sirup nach Wahl)

Saft einer halben Zitrone

Eisformen (z. B. aus Silikon)

Zubereitung

Fruchtfleisch von der Wassermelone, Erdbeeren, Dattelsirup und den Saft einer halben Zitrone in euren Hochleistungsmixer/Smoothie-Maker geben und pürieren. Dann alles in Silikon-Eisformen aufteilen und für ein paar Stunden einfrieren (am besten über Nacht). Wassermelonen-Erdbeer-Eis aus der Form lösen und genießen!