Tauchen Sie mit Geo Reisen ein in die faszinierende Welt Ägyptens! Bei einer spannenden Stadtführung durch Kairo entdecken Sie das pulsierende Herz der Metropole, in der sich lebendiger Alltag und jahrtausendealte Geschichte auf einzigartige Weise verbinden.

Highlights

Besuch der legendären Pyramiden von Gizeh als unvergesslicher Höhepunkt

als unvergesslicher Höhepunkt Monumentale Bauwerke, die seit Jahrtausenden zu den größten Wundern der Menschheit zählen

Besuch des neuen Grand Egyptian Museum - eines der bedeutendsten und modernsten Museen der

- eines der bedeutendsten und modernsten Museen der Meisterhaft gefertigte Statuen und einzigartige Artefakte aus der Pharaonenzeit

aus der Pharaonenzeit Lebendige Einblicke in die Geschichte einer der ältesten Hochkulturen der Erde

Angebot

Flug Wien-Kairo-Wien mit Austrian Airlines

4 Nächte mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel

alle Transfers und Ausflüge

deutschsprachige Reiseleitung

Termine & Preis

Termine: 15. bis 19. Oktober 2026

Preis: ab 1395 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 220 Euro)

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