Tauchen Sie mit Geo Reisen ein in die faszinierende Welt Ägyptens! Bei einer spannenden Stadtführung durch Kairo entdecken Sie das pulsierende Herz der Metropole, in der sich lebendiger Alltag und jahrtausendealte Geschichte auf einzigartige Weise verbinden.
Highlights
- Besuch der legendären Pyramiden von Gizeh als unvergesslicher Höhepunkt
- Monumentale Bauwerke, die seit Jahrtausenden zu den größten Wundern der Menschheit zählen
- Besuch des neuen Grand Egyptian Museum - eines der bedeutendsten und modernsten Museen der
- Meisterhaft gefertigte Statuen und einzigartige Artefakte aus der Pharaonenzeit
- Lebendige Einblicke in die Geschichte einer der ältesten Hochkulturen der Erde
Angebot
- Flug Wien-Kairo-Wien mit Austrian Airlines
- 4 Nächte mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel
- alle Transfers und Ausflüge
- deutschsprachige Reiseleitung
Termine & Preis
Termine: 15. bis 19. Oktober 2026
Preis: ab 1395 Euro (Einzelzimmerzuschlag: 220 Euro)
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