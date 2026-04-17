Exklusiver Rückzugsort in Rogaška Slatina

Erleben Sie Luxus in seiner schönsten Form. Inmitten von Rogaška Slatina verbindet das Grand Hotel Sava zeitlose Eleganz mit raffiniertem Design und stilvollem Prestige. Genießen Sie zwei entspannte Tage im 25 Quadratmeter großen Lux Grand Zimmer im edlen Ambiente. Der Hotelteil Lux spiegelt zeitlose Eleganz und stilvolles Prestige wider und bietet zugleich ruhevolle Aussichten auf die pittoreske Umgebung. Starten Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück im Restaurant Kristal und lassen Sie sich an kulinarischen Themenabenden verwöhnen. Entspannen Sie im Lotus Thermalbecken bei wohligen 28 bis 32 °C, genießen Sie die Jacuzzis oder regenerieren Sie in den Lotus Saunen. Für aktive Momente erwartet Sie das moderne Fitness-Center, begleitet von einem abwechslungsreichen Animations-Programm. Im exklusiven Angebot enthalten ist auch ein freier Eintritt ins Casino Fontana.

Das Angebot

Zwei Nächte mit Halbpension im Lux Grand Zimmer

freie Nutzung des Lotus Thermalbeckens

2 x Jacuzzi und Lotus-Sauna

Fitness-Center

Animations-Programm

freier Eintritt ins Casino Fontana

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Grand Hotel Sava Rogaška Slatina

Zdraviliški trg 6

3250 Rogaška Slatina

Tel: +386 3 811 40 00

Web: www.rogaska.si