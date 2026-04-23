Wenn der Dobratsch zum Mount Everest wird

Am 30. Mai wird Villach Schauplatz eines besonders spektakulären Sport-Events. Am Dobratsch stellen sich Rad-Enthusiasten aus der ganzen Welt einer der härtesten Herausforderungen im Radsport: dem „Everesting“.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren dabei die Villacher Hochalpenstrasse so oft auf und ab, bis sie die Höhe des Mount Everest erreicht haben. „Everesting“ ist aber nicht der Rennrad-Elite vorbehalten. Wem die vollen 8848 Höhenmeter doch eine Nummer zu groß sind, kann sich beim Halb-, Viertel- oder Achtel-Everesting an den höchsten Berg der Welt herantasten. Auch im Team – zu zweit, viert oder acht – kann das Format bestritten werden. Für welche Distanz man sich auch immer entscheidet, das erste offizielle „Everesting“-Event Österreichs ist eine einmalige Gelegenheit, die eigenen Grenzen in einem dafür idealen Rahmen auszutesten: ohne Verkehr, in der spektakulären Kulisse des Naturparks Dobratsch, mit Gleichgesinnten und großartiger Stimmung. Weitere Infos: https://events.everesting.com/de/event/austria/