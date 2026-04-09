Partystimmung im Next Liberty

Nono hat alles geplant: Zu seinem zehnten Geburtstag steigt die beste Party aller Zeiten, eine Riesenfete, eine gigantische Fiesta!

Nichts darf fehlen: Zitronenschaum-Smarties-Torte, goldene Girlanden, Jeans ohne Löcher, Pfannkuchen-Weitwurf, eine Rede über die Welt, der erste Kuss von Luisa, Leila oder doch Kassiopeia. Aber dann kommt Maria Theresia und alles wird anders. „Wessen Idee war es bitteschön, einem Orkan den Namen Maria Theresia zu geben?“ Der Sturm mit dem „Omi-Namen“ lässt Chihuahuas, Pizzawagen, Straßenbahnen, Buggys und Menschen davonfliegen – keiner darf mehr das Haus verlassen. Das Fest wird wortwörtlich abgeblasen … Finden Nono und seine Freund:innen doch noch zusammen? Kann man Wind und Wetter trotzen, wenn man das Leben und die Freundschaft wirklich feiern möchte? Wie können wir einander in stürmischen Zeiten ein Licht ins Fenster stellen?

„Die Fiesta aller noch kommenden Fiestas.“ Die französische Dramatikerin und Schauspielerin Gwendoline Soublin lässt ihre Figuren in „Fiesta“ fragen, wie man mit dem Unvorhersehbaren und -gesehenen umgehen kann – gemeinsam. Welche Verantwortung wir füreinander haben und woran wir uns festhalten können, wenn der Wind bläst. Gwendoline Soublins Texte wurden vielfach ausgezeichnet (u. a. mit dem Deutschen Kindertheaterpreis) und in mehrere Sprachen übersetzt. Mit „Fiesta“ beschließt das Next Liberty die Spielzeit.

Weitere Infos zum Stück: nextliberty.buehnen-graz.com