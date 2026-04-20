Ein Fest für Filmkunstliebhaber

Erleben Sie filmische Meisterwerke im Rahmen des KunstKino-Montags! Jeden ersten und dritten Montag im Monat laden die Kinos Cineplexx Weiz, Cineplexx Leoben und Geidorf Kunstkino zu einer besonderen Reise in die Welt des Kunstfilms ein.

Von oscarprämierten Holocaustfilmen über faszinierende Künstlerporträts bis hin zu packenden Verfilmungen bedeutender Persönlichkeiten aus Kultur und Geschichte – der KunstKino-Montag widmet sich exklusiv diesen außergewöhnlichen cineastischen Werken aus den unterschiedlichsten Genres.

Erleben Sie inspirierende Geschichten sowie bewegende Momente und lassen Sie sich von der Magie des Kinos verzaubern. Weitere Infos: https://www.cineplexx.at/events/kunstkinomontag