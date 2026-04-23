Gemeinsam mit der Steiermärkischen Sparkasse sorgt Recreation für besondere Konzertmomente.

Ob große Symphonien oder feine Kammermusik: Recreation steht für musikalische Exzellenz und kulturelle Vielfalt. Mit Leidenschaft und Virtuosität schafft das Orchester Augenblicke, die berühren und verbinden. Denn Kunst eröffnet Räume für Begegnung und Inspiration, lässt innehalten, nachdenken und gemeinsam Neues entdecken – davon ist auch Georg Bucher, Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse, überzeugt. Als verlässliche Partnerin begleitet die Steiermärkische Sparkasse Recreation auch in dieser Konzertsaison. Beide eint die Überzeugung, dass Kultur eine unverzichtbare Kraft für eine lebendige Zukunft ist. Gemeinsam setzen sie Impulse für kommende Generationen und sorgen dafür, dass Musik Menschen begeistert und Horizonte öffnet – für unvergessliche Konzertabende und eine Welt voller Klang.

Weitere Informationen: https://styriarte.com/