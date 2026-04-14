Liveplay bringt die Magie von Coldplay nach Klagenfurt!

Am 11. Juli 2026 verwandelt sich der Domplatz in Klagenfurt in eine große Open-Air-Bühne für alle Coldplay-Fans: Mit Liveplay, ist die beste Coldplay-Tribute-Band Europas, zu Gast und bringt die unverwechselbare Atmosphäre eines echten Coldplay-Konzerts nach Kärnten. Die 2013 gegründete italienische Band gilt als eine der besten Coldplay-Tribute-Shows Europas. Liveplay bietet weit mehr als ein klassisches Coverkonzert: Die Musiker schaffen mit großer Detailtreue ein Konzerterlebnis, das sich eng an den spektakulären Liveshows von Coldplay orientiert.

Authentischer Sound, eindrucksvolle visuelle Projektionen, LED-Wände, Lichtshows, Konfetti, Pyrotechnik und der Einsatz der berühmten leuchtenden Armbänder sorgen für ein mitreißendes Live-Erlebnis. Das Konzert am Domplatz verspricht einen Sommerabend voller großer Hymnen, Gänsehautmomente und Festivalstimmung mitten im Herzen von Klagenfurt.