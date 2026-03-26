Frühlingsfreude beim Weizer Ostermarkt

Am Palmsamstag, dem 28. März lädt der große Ostermarkt von 9 bis 16 Uhr im Kunsthaus Weiz wieder zum Entdecken, Verweilen und Genießen ein.

Rund 40 Aussteller und Ausstellerinnen präsentieren handverlesene Produkte – von kunstvoll bemalten Ostereiern über seltene Pflanzensamen und heilsame Kräuter bis hin zu liebevoll gestaltetem Schmuck und frühlingshaftem Kunsthandwerk. Und während das Trio „Irrwuzla“ für die passende musikalische Begleitung sorgt, können Kinder beim Osterhasen-Bemalen, Palmbuschen-Binden und lustigen Spielen der Kinderfreunde Weiz kreativ werden. Für alle Radbegeisterten gibt es direkt vor dem Weizer Kunsthaus den großen Fahrrad-Schwerpunkt mit Waschanlage, Reparaturstation und Fahrradbörse.