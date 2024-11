Weibliche Arbeitswelten im Museum für Geschichte

Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung haben Sie die Möglichkeit, das Museum für Geschichte in Graz kostenlos zu besuchen.

Das mehrfach international ausgezeichnete Museum lädt zu einem Spaziergang durch die Steiermark vom Mittelalter bis in die Gegenwart und überzeugt mit spannenden Ausstellungen – darunter die aktuelle Ausstellung „Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit“. Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte weiblicher Arbeitswelten und deren Wandel im Lauf der Zeit. Die Ausstellung beleuchtet anhand historischer Fotos aus dem Fotoarchiv Blaschka (1950–1966), wie Arbeit zwischen bezahlter Beschäftigung, prekärer Anstellung und unbezahlter Sorgearbeit aufgeteilt war. Erfahren Sie, welche Rolle Frauen in der Mitte des 20. Jahrhunderts spielten und wie Begriffe wie Gender Pay Gap, Pflegenotstand und Teilzeitfalle bis heute Bedeutung haben. Hier wird die Frage gestellt: Was ist eigentlich ‚Arbeit‘ – und wer entscheidet darüber?

Nutzen Sie das exklusive Club-Angebot und lassen Sie sich inspirieren von der Geschichte des gesellschaftlichen Wandels