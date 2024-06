Bulgursalat mit Rindsfilet

Zutaten für 4 Personen.

18 dag Bulgur (geschroteter Hartweizen)

3 B. glatte Petersilie

Butter

1/4 kg Kirschparadeiser

Olivenöl

3 Frühlingszwiebeln

2 EL Pinienkerne

2 bis 3 Limetten

evtl. Gemüsesuppe

Parmesan oder Pecorino im Ganzen

2 Rinderfiletsteaks à 20 dag

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

Bulgur nach Packungsanweisung kochen. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Kirschparadeiser vierteln. Limettensaft auspressen. Zwiebeln, Kirschparadeiser und Bulgur in eine Schüssel geben. Limettensaft, Salz, Pfeffer und 5 bis 6 EL Olivenöl vermengen und über den Bulgur gießen. Zugedeckt eine Stunde marinieren lassen. Wenn das Ganze zu trocken ist, noch etwas Gemüsesuppe darüberträufeln. Reichlich Butter und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Filetsteaks in die Pfanne legen, leicht anheben, dass sich das Fett darunter verteilen kann. Salzen und pfeffern. Bei nicht zu starker Hitze zehn bis 15 Minuten braten. Wenden nicht vergessen. Immer wieder mit Fett begießen. In Folie wickeln und einige Minuten „nachgaren“ lassen. In Streifen schneiden. Pinienkerne ohne Fett rösten. Petersilie unter den Salat mengen. Mit Pinienkernen, Fleischstreifen und Parmesanspänen anrichten.