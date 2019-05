Facebook

Der neue VW Grand California

Das erfolgreichste Reisemobil der Welt bekommt einen großen Bruder. Die Rede ist natürlich vom VW California, dem Traum der schlaflosen Nächte der meisten Camper. Jetzt macht sich also der Grand California in zwei Versionen für den nächsten Urlaub bereit, der auf dem Lieferwagen Crafter basiert.

Mit einem neuen Hochdach ausgestattet, ist der 600er: Er ist 5986 Millimeter lang, mit Außenspiegeln 2427 breit und je nach Konfiguration zwischen 2971 und 3094 Millimeter hoch, was eine stattliche Stehhöhe von 2180 bis 2200 Millimeter ergibt. Auf einem Radstand von 3640 Millimetern geht sich ein Schlafbereich mit quer integriertem Doppelbett aus, optional kann auch ein Hochbett über dem Fahrerhaus und dem Wohnraum bestellt werden, dessen Lattenrost einfach herausgezogen wird und bis zu 150 Kilogramm trägt.

Noch ein anderes Kaliber ist der Grand California 680: Wie der Name schon sagt, ist er 6836 Millimeter lang und serienmäßig mit einem Superhochdach ausgestattet, das macht dann 2839 bis 2967 Millimeter. Das ergibt eine Stehhöhe zwischen 1970 und 2030 Millimetern – Kopfanhauen ade. Zwischen den Achsen spannt sich in diesem Fall ein Radstand von 4490 Millimetern, weshalb der Schlafbereich im Heck längs angeordnet ist und noch größer ausfällt.

Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zum California auf T6-Basis ist das vollwertige Bad: Zur Ausstattung gehören hier neben Toilette und Dusche ein klappbares Waschbecken, Regale und ein Schrank. Die Beleuchtung wird automatisch per serienmäßigem Bewegungsmelder eingeschaltet. Die WC-Kassette wird bequem von außen gewartet, ebenso von außen zugänglich ist der Einfüllstutzen für den Frischwassertank.

Eine voll ausgestattete Küche ist natürlich Ehrensache: Ein großer, abnehmbarer Esstisch bietet ausreichend Platz für Mahlzeiten zu viert. Zur Ausstattung gehören ein ausziehbarer 70-Liter-Kühlschrank inklusive Gefrierfach, ein zweiflammiger Gaskocher, diverse Schränke und Schubladen und eine Spüle.

Für unterwegs ist der Grand California mit Drehsitzen vorn und einer Zweiersitzbank ausgerüstet. Dazu kommen vier Schränke (sechs im 680er), Außenbeleuchtung, Schiebetür, Anschluss für eine Außendusche, eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe, Ausstellfenster und Dachluke.

Bis zu sechs USB-Schnittstellen und vier 230V-Steckdosen versorgen allerlei Geräte mit Energie. Zum weiteren Spektrum in Sachen Konnektivität zählen optional drei Infotainmentsysteme inklusive Telefonschnittstelle und ein Bluetooth-Soundsystem im Wohnbereich mit Subwoofer. Wer endgültig einziehen möchte, bestellt die SAT-Schüssel und WLAN dazu.

Eine Solaranlage auf dem Dach mit einer Leistung von bis zu 174 Watt speist auf Wunsch Energie in das Batteriesystem des Grand California ein. Zudem ist es optional möglich, einen 230V-Anschluss über einen Wechselrichter und eine Batterie auch unterwegs ohne eine externe Stromversorgung zu nutzen und damit komplett autark zu werden. Ebenfalls aus der Ausstattungsliste: eine Markise oder Klappstühle und -tisch, die während der Fahrt passgenau innen an den Hecktüren einrasten, Fahrradträger oder eine zusätzliche Dachklimaanlage.

Als Reisebegleiter kommt ein Vierzylinder-Turbodiesel mit 177 PS, 410 Newtonmeter Drehmoment in Kombination mit einer Acht-Gang-Automatik mit in den Urlaub. Wen der abseits befestigter Wege führt, der kann statt dem serienmäßigen Frontantrieb auch Allrad ankreuzen.