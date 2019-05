Facebook

So long - die V-Klasse gibt es in drei Längen (4,90, 5,14 oder 5,37 m) © DAIMLER

Auch wenn der Autor dieser Zeilen kein Waidmann ist: Ein „Hochsitz“ kann zur ganz großen Leidenschaft werden. Diese Vorliebe wird auch durch die neue Mercedes-V-Klasse geweckt bzw. verstärkt. Bester Sitzkomfort, großartiger Überblick - da fährt der Entspannungsfaktor voll mit. Nun gut, vielleicht ist das „hoch sitzen“ auch altersbedingt ...

Womit die neue V-Klasse noch besticht: die „Polka-Lenkung“. Soll hier nur heißen: Es dreht sich spielend leicht und punktgenau. Auf der ersten Ausfahrt stand der 300 d mit der Top-Motorisierung und 4Matic zur Verfügung. 239 PS mit 500 Nm Drehmoment. Da wird aus dem VIP-Shuttle (bis zu acht Plätze) mit dem Neun-Gang-Automatikgetriebe ein kleiner Vergnügungspark.

Modellpflege: Mercedes V-Klasse Sie ist der Luxusliner unter den Bussen – gerne auch Großraumlimousinen genannt – und als solche hat Mercedes seiner V-Klasse eine Modellpflege angedeihen lassen. DAIMLER Die manifestiert sich in einem neuen Stoßfänger und Kühlergrill, frischen Lackfarben (sogar Hyazinthrotmetallic!) und vier frischen Räder-Designs. DAIMLER Das Inneneinrichten ist ohnehin eine der Stärken der Stuttgarter, die sie mit neuen Lüftungsdüsen in Turbinenoptik, Zierelementen auf Instrumententafel und Seitenverkleidungen, neuen Leder- und Stofffarben sowie einem neuen Ziffernblatt im Kombiinstrument ausleben. DAIMLER Die optional bestellbaren Luxussitze für die mittlere Sitzreihe verwöhnen wie in der S-Klasse mit zum Schlafen flach machen, massieren und klimatisieren. DAIMLER All diese Änderungen erstrecken sich natürlich auch auf das Reisemobil Marco Polo. DAIMLER Erstmals ist mit der Modellpflege auch eine Neun-Gang-Automatik zu haben. Für den V 300 d und den V 250 d, um genau zu sein. Dieses Diesel-Duo steht ab dem Marktstart habt Acht. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein 2-Liter-Turbodiesel, der mit 190 und jetzt auch mit 239 PS aufwartet. DAIMLER Das Topmodell mobilisiert neben den ohnehin schon stämmigen 500 kurzzeitig mittels Overboost 30 zusätzliche Newtonmeter Drehmoment. DAIMLER Serienmäßig ist Heckantrieb, auf Wunsch werden aber auch alle vier Räder angetrieben. DAIMLER Schon beim Marktstart 2014 ist die V-Klasse serienmäßig mit Seitenwind- und Aufmerksamkeits-Assistenten vorgefahren, inzwischen sind mehr elektronische Schutzengel an Bord gegangen. Selbstständig Notbremsen kann die Schwäbin jetzt genauso wie das Ausleuchten der Fahrbahn mit Fernlicht, ohne den Gegenverkehr zu blenden. DAIMLER Und bald wird es richtig spannend: Mit dem eVito und dem eSprinter wird die V-Klasse in absehbarer Zeit ein vollelektrisches Triumvirat bilden. Enthüllt wird zunächst die Studie, und zwar auf dem Genfer Autosalon im März. DAIMLER 1/10

Man kann aber auch ganz ruhig - gemütliche 100 km/h bei nicht einmal 2000 Touren - dahingleiten. Stichwort Gemütlichkeit: Auf Basis der V-Klasse gibt es auch den Camper Marco Polo. Es muss nicht immer ein Haus am See sein ...

Luxussitze für die erste Fondreihe sind mit Massage,- Klimatisierungs-

und Liegefunktion erhältlich. Sicherheitsdenken wird großgeschrieben: 13 „Helfer“ (neu sind der aktive Brems- und der Fernlicht-plus-Assistent)

stehen zur Auswahl.

Die neue V-Klasse kann ab sofort bestellt werden, die Markteinführung erfolgt im Juni. Der Einstiegspreis (V 220d mit 9G-Tronic/163 PS ) beträgt 55.992,30 Euro. Der Camper Marco Polo legt bei 63.249,50 Euro los.