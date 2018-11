Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lamborghini SC18 Alston © LAMBORGHINI

Lamborghini Squadra Corse, die Motorsportabteilung der Italiener mit dem Stier, hat mit dem SC18 Alston das erste Unikat in der Geschichte der Marke auf die Räder gestellt. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Kunden und der Designabteilung gestaltet, ist für einen Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert aber für die Straße zugelassen. Und: Er soll nur der Startschuss sein für weitere Entwicklungsprojekte nach Maß.

Die Karosserie ist auf Aerodynamik getrimmt, zu den Elemente aus der Rennsporttechnik gehört unter anderem die vordere Haube mit Lufteinlässen im Stil des Huracán GT3 EVO. An den Seiten sowie hinten stechen die Kotflügel, Finnen und Air-Scoops hervor. Das Aerodynamiksystem wird vervollständigt von einem großen Flügel aus Carbon mit drei mechanischen Einstellungen, um auf jeder Strecke einen optimalen Abtrieb zu generieren. Zudem befinden sich auf der Heckklappe zwölf Lufteinlässe, um den Wärmetausch und damit die Kühlung des Triebwerks zu verbessern.

Sondermodell: Lamborghini SC18 Alston Lamborghini Squadra Corse, die Motorsportabteilung der Italiener mit dem Stier, hat mit dem SC18 Alston das erste Unikat in der Geschichte der Marke auf die Räder gestellt. LAMBORGHINI Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Kunden und der Designabteilung gestaltet, ist für einen Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert aber für die Straße zugelassen. Und: Er soll nur der Startschuss sein für weitere Entwicklungsprojekte nach Maß. LAMBORGHINI Die Karosserie ist auf Aerodynamik getrimmt, zu den Elemente aus der Rennsporttechnik gehört unter anderem die vordere Haube mit Lufteinlässen im Stil des Huracán GT3 EVO. An den Seiten sowie hinten stechen die Kotflügel, Finnen und Air-Scoops hervor. LAMBORGHINI Das Aerodynamiksystem wird vervollständigt von einem großen Flügel aus Carbon mit drei mechanischen Einstellungen, um auf jeder Strecke einen optimalen Abtrieb zu generieren. Zudem befinden sich auf der Heckklappe zwölf Lufteinlässe, um den Wärmetausch und damit die Kühlung des Triebwerks zu verbessern. LAMBORGHINI Der Antrieb ist das Schärfte, was Lamborghini im Regal hat und bietet die Leistung eines echten Rennwagens: Der V12-Saugmotor mit 6498 ccm Hubraum liefert 770 PS, entwickelt ein Drehmoment von 720 Newtonmetern bei 6750 Touren und ist kombiniert mit dem optimierten 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. LAMBORGHINI Der Power steht eine Karosserie komplett aus Carbon und eine Fahrzeughöhe von nur 109 mm gegenüber. Da sollte man das Einsteigen vor dem großen Auftritt besser üben … LAMBORGHINI Die Exklusivität des SC18 Alston spiegelt sich auch in der neu gestalteten Karosserie aus Carbon in der Farbe „Grigio Daytona“ wider, mit sichtbaren roten Details in Siebdrucktechnik, die ihn auch optisch schnell machen. LAMBORGHINI Das Interieur wird durch eine Ausstattung aus Alcantara in Schwarz, bei der die Kreuzstichnähte in Rot hervorstechen, sowie durch Schalensitze aus Carbonfaser charakterisiert. LAMBORGHINI 1/8

Der Antrieb ist das Schärfte, was Lamborghini im Regal hat und bietet die Leistung eines echten Rennwagens: Der V12-Saugmotor mit 6498 ccm Hubraum liefert 770 PS, entwickelt ein Drehmoment von 720 Newtonmetern bei 6750 Touren und ist kombiniert mit dem optimierten 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Power steht eine Karosserie komplett aus Carbon und eine Fahrzeughöhe von nur 109 mm gegenüber. Da sollte man das Einsteigen vor dem großen Auftritt besser üben ...

Die Exklusivität des SC18 Alston spiegelt sich auch in der neu gestalteten Karosserie aus Carbon in der Farbe „Grigio Daytona“ wider, mit sichtbaren roten Details in Siebdrucktechnik, die ihn auch optisch schnell machen. Das Interieur wird durch eine Ausstattung aus Alcantara in Schwarz, bei der die Kreuzstichnähte in Rot hervorstechen, sowie durch Schalensitze aus Carbonfaser charakterisiert.