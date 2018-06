Facebook

Das neue Topmodell des DS 7 Crossback hat 225 PS © DS

Der DS 7 bekommt eine neue Top-Motorisierung: Und zwar einen Vierzylinder-Turbobenziner mit 225 PS, der an eine Acht-Gang-Automatik gekoppelt ist. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass sich im Eco-Modus das Triebwerk abkuppelt, wenn der Fuß bei Geschwindigkeiten zwischen 20 und 130 km/h vom Gaspedal genommen wird. Das spart natürlich Sprit.

Der neue Motor hat im Vergleich zum Vorgänger nicht nur 15 PS mehr Leistung, sondern kommt auch auf einen um sechs Prozent reduzierten Benzinverbrauch. Erreicht haben die Franzosen das dank verbesserter Verbrennungszyklen, reduzierter Reibung und einer überarbeiteten Konstruktion der Turbokompressoren.

Modellvorstellung: DS 7 Crossback Der DS 7 Crossback trägt die Familien-Frontpartie mit den „DS Wings“ zur Schau. Sein sechseckiger Kühlergrill mit Diamant-Effekt setzt das neu designte DS-Emblem in Szene. DS Zwei Sicken aus Aluminium, die einen Pfeil zwischen der Spitze des Kühlergrills und den zweifarbigen Rückspiegeln bilden, unterstreichen die 4,57 Meter Länge des Crossover, der auf PSAs EMP2-Plattform steht. DS Sobald der Wagen geöffnet wird, erstrahlen die vorderen, wie Edelsteine gefassten LED-Scheinwerfer in Purpur-Rot und drehen sich um 180 Grad. Das Tagfahrlicht sieht aus wie mit Perlen besetzt und die Blinker sind als Lauflicht ausgeführt. DS Am Heck werden die Rückleuchten hervorgehoben, deren Design an Schuppen erinnert. DS So viel zu den Äußerlichkeiten, jetzt zu den inneren Werten des neuen SUV. Im Interieur prangen zwei 12-Zoll-Bildschirme. Der eine macht die Navigation leichter und steuert die Multimedia-Schnittstelle, der andere ist personalisierbar und übernimmt die Funktion eines digitalen Kombiinstruments. DS Holz, Alcantara, genarbtes und Nappa-Leder – die Liste an hochwertigen Materialien, mit denen man den Crossback ausstaffieren kann, ist lang. Ein exklusives Detail sind die Türgriffe, die mit Leder bezogen werden können. DS Der Regler auf dem zentralen Bildschirm ist je nach Ausstattung in Kristallglas eingefasst. Perlenstickerei ziert die Sitze im Bracelet-Finish aus Nappa-Leder, das Armaturenbrett, die Türverkleidungen und die Konsole. Die verchromten Kippschalter der Mittelkonsole sind mit einer speziellen Gravur verziert. DS Für den Crossback hat die französischen Uhrenmanufaktur BRM Chronographes die exklusive Uhr R180 entworfen, die auf dem Armaturenbrett Stellung bezieht. Sobald der Motor startet, dreht sich die bis dahin im Verborgenen schlummernde Uhr um sich selbst und die Schatulle öffnet sich. DS 1/8

Der PSA-Konzern hat ja bereits im vergangenen Jahr die Realverbräuche seiner Fahrzeuge ermittelt und veröffentlicht. Natürlich mussten da auch die Emissionen nachziehen, weshalb jetzt zum Beispiel ein Benzinpartikelfilter mehr als 75 Prozent der Teilchen in den Abgasen filtert.