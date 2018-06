IM GESPRÄCH MIT AUDI-CHEFDESIGNER MARC LICHTE„Man kann keine Weltgrenzen festlegen“

Facebook

Die Weltpremiere des neuen Q8 in Shenzhen, China, hatte den Charakter eines Popkonzerts: MTV-Award-Gewinnerin Daya besang den Neuen in der Audi-Modellpalette, die Licht- und Lasershow heizte die Stimmung an. Mittendrin: Marc Lichte, seit 2014 Audi-Chefdesigner. Der passionierte Segler, der selbst die kleinsten Details (Windmessanlage, Bugstrahlruder etc.) an seinem Boot selbst designt, musste für Selfies genauso herhalten wie für Interviews. Allein schon wegen seiner Körpergröße ist der gebürtige Deutsche in China eine Erscheinung. „Ich sage ja sonst schon immer, ich liebe meinen Job. Aber das hier, die Präsentation des Q8, ist schon ein Highlight“, lacht er, um gleich noch draufzusetzen: „Eigentlich bin ich schon weiter, das Auto habe ich bereits vor drei Jahren begonnen.“

Modellvorstellung: Audi Q8 Mit dem achteckigen Kühlergrill führt der Audi Q8 das neue Gesicht der Ingolstädter SUV-Familie aus. Mit 4,99 Metern in der Länge, 2 in der Breite und 1,71 in der Höhe fällt er breiter, kürzer und niedriger aus als sein Schwestermodell und Technikgeber Q7. AUDI Dennoch soll das Platzangebot im Innenraum auf knapp 3 Metern Radstand sehr großzügig sein. Die Dreier-Sitzanlage im Fond lässt sich auf Wunsch längs verschieben. Klappt man ihre Lehnen um, fasst der Gepäckraum unter der elektrisch betätigten Heckklappe bis zu 1755 Liter. AUDI So viel zu den Dimensionen, jetzt zur Technik: Beim Topmodell ist Allradantrieb bei Audi natürlich Ehrensache. Ein mechanisch arbeitendes Mittendifferenzial leitet die Kräfte standardmäßig im Verhältnis 40:60 auf Vorder- und Hinterachse, bei Schlupf den Großteil an die mit der besseren Traktion. AUDI Für herrschaftliches Hochsitzen sorgt die optionale Luftfederung mit geregelter Dämpfung: Sie variiert die Trimmlage der Karosserie je nach Fahrsituation und Fahrerwunsch um bis zu 90 Millimeter. AUDI Neben der serienmäßigen Progressivlenkung, deren Übersetzung mit wachsendem Lenkeinschlag immer direkter wird, kann man auch die Allradlenkung ankreuzen. AUDI Alle Antriebe sind mit dem 48-Volt-Bordnetz und Mild-Hybrid-Technologie bestehend aus einer Lithium-Ionen-Batterie und einen Riemen-Starter-Generator versehen. Beim Verzögern kann er bis zu 12 kW Leistung zurückgewinnen und in den Akku einspeisen. Im Start-Stopp-Bereich (ab 22 km/h) wird der Motor abgestellt, auch die Segelphasen werden länger. AUDI Fast alle Funktionen des Cockpits sind über zwei große Displays abrufbar. Das obere mit 10,1 Zoll Diagonale dient zur Steuerung des Infotainments und der Navigation. Auf dem 8,6-Zoll-Display darunter managt der Fahrer Klimatisierung, Komfortfunktionen und Texteingabe. AUDI Wenn der Finger eine Funktion aktiviert, folgt ein spürbarer und hörbarer Klick als Bestätigung, wie bei einer guten alten Taste, von denen es im Q8 so gut wie keine mehr gibt. AUDI Statt analoger Instrumente prangt das volldigitale „Virtual Cockpit“ im Armaturenbrett. Sein Display misst 12,3 Zoll und lässt sich über das Multifunktionslenkrad in zwei Ansichten umschalten. Als Option folgt die Plus-Version mit einer dritten, besonders sportlichen Darstellung. Ergänzend projiziert das Head-up-Display wichtige Informationen auf die Windschutzscheibe. AUDI Fahrassistenten sonder Zahl sind an Bord, der „Remote Garagenpilot“ folgt Anfang 2019: Er steuert den SUV bei gleichzeitiger Überwachung durch den Fahrer, der vor dem Einparken aussteigt, selbsttätig in eine Garage und wieder heraus. Die Daten dafür erhält es –je nach Ausstattung –von bis zu fünf Radarsensoren, sechs Kameras, zwölf Ultraschallsensoren und dem Laserscanner. AUDI 1/10

Lichte ist in einer schwierigen Zeit zu Audi gekommen. Er muss das Design der Marke neu definieren, die Modelle stärker differenzieren, ohne die Kunden zu verschrecken. Er soll einen Weltgeschmack finden, während China, der wichtigste Markt für Audi, völlig anders tickt als die USA oder Europa. „Klar mögen Chinesen eher expressionistisches Design. Aber ich behaupte, man kann heute keine Weltgrenzen mehr festlegen. Deshalb haben wir weltweit digitale Designstudios, auch in Peking.“ Weil sich hier die Gesellschaft so schnell verändert wie nirgendwo anders. „Auch Audi ist immer einen eigenen Weg gegangen“, betont Lichte. Der Ur-Quattro mit seiner „markanten trapezförmigen Säule“ und der TT der ersten Generation mit dem „extrem flachen Dach“ hätten ihn beeinflusst, sagte er einmal.

ZUR PERSON Marc Lichte, geboren am 9. August 1969 in Arnsberg/Sauerland. „Transportation Design“-Studium Hochschule Pforzheim; ab 1996 bei der Volkswagen AG. Leiter des Design Exterieur Studios, arbeitete an Serienmodellen wie VW Golf (Generationen 5, 6 und 7), dem VW Passat, dem VW Touareg und dem VW Arteon. Seit 1. Februar 2014 leitet Marc Lichte das Audi-Design, inklusive Gestaltung der Rennwagen.

Segeln gehört bei Lichte schon seit Kindheitstagen zu seinem Leben. Irgendwie wurde er zu einem Wanderer zwischen Segel- und Autowelt. Wenn ihm in der Schule langweilig war, zeichnete er „auf die linke Seite von Büchern Autos und auf die rechte Segeljachten“. Sogar für seinen Jobeintritt als Autodesigner war das Segeln verantwortlich: Bei einem Designwettbewerb waren 25.000 Mark (rund 12.782 Euro) zu gewinnen. Das Geld wollte er unbedingt, um ein Segelboot zu kaufen. Ein ganzes Jahr arbeitete er am Konzept, als Juroren waren Designer wichtiger Automobilmarken anwesend. Er gewann und segelte nicht nur mit einem neuen Boot, sondern auch in die Autobranche.

