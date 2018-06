Facebook

2008 bis 2012: die zweite Generation des Mazda6 © MAZDA

Geringfügig in den Abmessungen gewachsen, schickte Mazda 2008 die zweite Generation des 6ers in die Mittelklasse. Zunächst mit Stufenheck und in einer Fließheckvariante, aber der technisch mit dem damaligen Ford Mondeo verwandte Fronttriebler war bald auch als Kombi (bei Mazda Combi) zu haben.

Foto © MAZDA

Bei den Benzinern hatten die Kunden die Wahl zwischen Vierzylindern mit 1,8 bis 2,5 Liter Hubraum und einer Leistungsspanne von 120 bis 170 PS. Dieselseitig waren es 2 und 2,2 Liter Hubraum, die 125 bis 185 PS mobilisierten. 2010 bekam der Mazda6 ein Facelift mit dezenten Retuschen an Front und Heck, bevor der Japaner zwei Jahre darauf von seinem gleichnamigen Nachfolger abgelöst wurde.

Stärken & Schwächen + Der Mazda6 punktet mit sehr hoher Zuverlässigkeit und guter Ausstattung.

+ Sowohl Kombi als auch Limousine bringen agiles Fahrverhalten mit.

+ Der Japaner hat fünf Sterne im Crashtest von Euro NCAP eingefahren. - Rückruf wegen defekter Gleichstrom-Spannungswandler.

- Ein Fall für die Werkstatt: Spiel in der Lenkung, verschleißfreudige Bremsen.

- Sensoren der Reifendruckkontrolle fehlerhaft, Probleme mit der Wegfahrsperre.