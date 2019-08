Facebook

2010 bis 2017: die zweite Generation des BMW X3 © BMW

Mit der zweiten Auflage des BMW X3 wanderte nicht nur die Produktion von Graz nach South Carolina in den USA, sondern das SUV hatte auch einen Wachstumsschub: 8,3 Zentimeter wurde es in die Länge gestreckt, 2,8 war es in die Breite gegangen. Die Einstiegsmodelle waren mit Heckantrieb versehen, für alle anderen Varianten war der Allrad xDrive serienmäßig.

Foto © BMW

Bei den Benzinern gab es Vierzylinder-Turbos mit 184 und 245 PS sowie Sechszylinder mit 258 und 306 PS. Bei den Dieselmotoren (Vier- und Sechszylinder) reichte die Leistungsspanne von 143 bis 313 PS. 2014 bekam der X3 eine Modellpflege und das SUV-Coupé X4 zur Seite gestellt. 2017 wurde er vom gleichnamigen Nachfolger abgelöst.

