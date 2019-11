Facebook

2004 bis 2013: die zweite Generation des Skoda Octavia © SKODA

Ob er jetzt eher in die Kompakt- oder in die Mittelklasse gehört, darüber stritten sich die Gelehrten 2004 anlässlich der zweiten Generation des Skoda Octavia, während die Kunden das Plus an Platz gerne ohne Diskussionen in Kauf nahmen.

Zunächst trat der Tscheche als Stufenhecklimousine an, 2005 dann auch als Raumriese Combi, als sportlich angehauchter RS (Benziner 200 PS/Diesel 170 PS), ab 2007 als höhergelegter Scout im Offroadlook.

Den Octavia gab es als Limousine und Kombi Foto © SKODA

Über den Bauzeitraum wurden Benziner von 75 bis 160 PS und Diesel von 105 bis 140 PS verbaut. 2009 bekam der Bestseller ein Facelift, 2013 wurde der Octavia von der dritten Generation abgelöst.

