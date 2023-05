Post bestellt 703 chinesische Elektro-Transporter um 22 Millionen Euro

Millionengeschäft, das die Branche elektrisiert: Die Post bestellt zwei Drittel ihrer E-Transporter aus China, die Denzel-Tochter Maxus liefert. Noch nie hat in Österreich eine neue Marke einen so wertvollen Auftrag an Land gezogen.