© Getty Images (Peter Dazeley)

Man kann den Ärger ja teilweise nachvollziehen. So groß. So schwer. Und so unnötig vor allem in der Stadt, wo sich laut Statistik die meisten Sports Utility Vehicles aufhalten – das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Dieses generelle Bild des SUV als Symbol des endgültigen automobilen Überflusses hat sich erstaunlich tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Von „Stadtpanzern“ wird gern gesprochen, die zudem unaufhaltsam mehr werden.