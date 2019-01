Facebook

Die großen, glanzvollen Autosalons gelten als Dinosaurier der Mobilitätsbranche. Sie sind akut vom Aussterben bedroht. Bestes Beispiel: Die Detroit Motor Show, die 2019 ein letztes Mal Anfang Jänner über die Bühne geht - und ab 2020 auf einen Termin im Juni setzt. Zuletzt waren es ja nicht nur die Absagen von BMW, Mercedes oder Audi oder die hippe Konsumenten-Elektronik-Messe (CES) von Las Vegas, die nahezu gleich zeitig stattfindet und Detroit die Show stiehlt. Mercedes, Audi und VW etwa stehen längst lieber im Glanz der CES. Es war auch das Konzept der klassischen Autoshow, das - wie in aller Welt - überholt scheint. Nur neue Autos zu zeigen, reicht nicht mehr.

Marktübersicht: Alle neuen Autos 2019 Bei Alfa Romeo wird es 2019 Zeit für die Ablöse der Giulietta. Im Sommer soll es so weit sein. ALFA ROMEO Mit Spannung erwartert wird der Start des Elektro-SUV Audi e-tron Sportback im Oktober, genauso wie die Premiere des neuen A3. Ebenfalls ganz neu ist der Q4, der für das dritte Quartal erwartet wird. Davon abgesehen kommen als Ingolstadt jede Menge Modellpflegen und Varianten: A6 Allroad (Februar), SQ8 (April), A4 (Mai) und Q7 (Juni). Die Audi Sport GmbH schickt im März S4, S5, S6 und S7 als TDI auf den Markt. AUDI Die Cabrioversion des Bentley Continental lüftet im Juni ihr Soffverdeck. BENTLEY BMW lässt im März sein wichtigstes Modell, die Neuauflage des 3ers (Bild), vom Stapel. Im Sommer folgt er als Plug-in-Hybrid und M-Performance-Modell, bevor im Herbst der Kombi Touring vor der Tür steht. BMW Pünktlich zu Saisonbeginn im März kommt der BMW 8er als Cabriolet (Bild). Im viertel Quartal komplettieren das 8er Gran Coupé und der M8 die Baureihe. BMW Im März fällt der Startschuss für BMWs Ober-SUV X7 (Bild). Im dritten Quartal bekommt der X1 eine Modellpflege, neue Varianten von X3, X4 und X5 sind in der Pipeline. BMW Im März wird es Zeit für den BMW Z4 (Bild), der bei Magna-Steyr in Graz gebaut wird. Ein wichtiger Termin im Jahreslauf wird der Start der neuen 1er-Baureihe im dritten Quartal. Außerdem bekommt der 7er im zweiten Quartal ein Facelift. BMW Ab Jänner steht Citroëns neues SUV, der C5 Aircross, bei den Händlern. Im Dezember kommt der Franzose auch als Plug-in-Hybrid. CITROEN Im April bringt DS das neue SUV DS3 Crossback (Bild) zu den Händlern, von dem es ab November auch eine Elektroversion geben wird. Im September startet der DS7 als Plug-in-Hybrid. DS Automobiles Fiats SUV 500X (Bild) ist ab dem vierten Quartal als Hybrid zu haben. Spannend wird es im Mai: Denn da soll der 500 als Elektroversion auf den Markt kommen. FIAT Bei Honda wird es gleich im Jänner Zeit für die Hybrid-Version des großen SUV CR-V (Bild). Zudem bekommt der Civic im dritten Quartal eine Modellpflege. HONDA Hyundai macht im ersten Halbjahr dem i30 Fastback Beine, der als sportliche N-Version an den Start geht. HYUNDAI Nissans Nobel-Ableger Infiniti bringt im vierten Quartal das SUV QX50 auf den Markt. INFINITI Im April lassen die Briten den Jaguar F-Pace in der sportlichen SVR-Version von der Leine. JAGUAR Im vierten Quartal kommt der kleinste Jeep, der Renegade, als Hybrid. JEEP Ford baut seine Focus-Familie aus: Im März kommt der Active (Bild), im Juli der ST. Der große Bruder Mondeo bekommt ein Facelift und eine Hybridversion. FORD Im Juni wird der Pick-up Ford Ranger Raptor für Aufsehen sorgen. Der Edge bekommt im Jänner eine Modellpflege. FORD Für den Dezember hat Ford ein noch mysteriöses Modell mit Plug-in-Hybrid angekündigt. FORD Kia bringt im Jänner den ProCeed (Bild) zu den Händlern. Im September folgt ein neues Kompakt-SUV, zu dem die Koreaner noch nicht viel verraten haben. KIA Bei der Elektrifizierung hat sich Kia für 2019 viel vorgenommen: Im Jänner steht der e-Niro bei den Händlern, im März folgt der Soul EV (Bild) und im Sommer der Ceed als Mild Hybrid. KIA Im März geht es für die zweite Generation des Range Rover Evoque los. LAND ROVER Im Jänner bringt Toyotas Nobel-Ableger Lexus den ES 300h und der RC bekommt ein Facelift. Im März ist es dann Zeit für das neue SUV UX (Bild). LEXUS Den neuen Mazda3 begrüßen die Händler im März, die Limousine folgt im Mai. Noch im ersten Quartal beikommt das große SUV CX-5 eine Modellpflege. MAZDA Im Februar ist es Zeit für die neue Mercedes B-Klasse (Bild). Aber damit ist die neue Kompaktfamilie der Stuttgarter noch lange nicht vollzählig: Im zweiten Quartal kommt das viertürige Coupé CLA, im dritten dessen Shooting-Brake-Version. Und das vierte Quartal steht im Zeichen des SUV GLB. DAIMLER Im Jänner kommt das SUV Mercedes GLE (Bild) in die Schauräume und im vierten Quartal dessen Coupé-Version. Gegen Jahresende wird das Ober-SUV GLS neu aufgelegt. Bereits im zweiten Quartal bekommt der GLC ein Facelift. DAIMLER Mercedes' vollelektrisches SUV EQC (Bild) gibt im zweiten Quartal seinen Einstand. Weitere Modellpflegen der Stuttgarter betreffen den AMG GT (März) und die V-Klasse (zweites Quartal). DAIMLER Ein gründliches Facelift spendiert Mitsubishi dem Pick-up L200. Marktstart ist im September. MITSUBISHI Im September bekommt der Opel Astra ein Facelift, aber vor allem kommt der neue Corsa auf den Markt, dem gleich im Dezember eine elektrische Version folgt. Ebenfalls im Dezember kommt das SUV Grandland X (Bild) als Plug-in-Hybrid. OPEL Im Mai kommt die Kombiversion des 508, der SW (Bild). Im November sind der 508 und der 3008 auch als Plug-in-Hybrid zu haben. PEUGEOT Im März kommt die neue Generation des Porsche 911 (Bild) in die Schauräume, dicht gefolgt vom Cabrio im Mai. Neu im August: der Cayman GT4. PORSCHE Im Dezember wird es Zeit für den ersten vollelektrischen Porsche, den Taycan (Bild). Im Sommer gibt sich der Cayenne als Plug-in-Hybrid die Ehre, im dritten Quartal kommt das SUV als Coupé. PORSCHE Im Frühjahr lässt Renault den Megane R.S. Trophy (Bild) von der Leine, gefolgt von der Neuauflage des Kleinwagens Clio im Sommer. RENAULT Im Jänner steht Renaults SUV Kadjar (Bild) nach der Modellpglege aufgefrischt im Handel. Auch der Twingo bekommt im ersten Halbjahr ein Facelift. RENAULT Seats großes SUV Tarraco (Bild) kommt im Februar auf den Markt. Im Dezember tut sich bei den Spaniern dann wieder so einiges: Der neue Leon kommt auf den Markt, genauso wie eine Elektroversion des Mii. SEAT Im Mai steht der neue Skoda Scala (Bild) in den Schauräumen. Bereits im Februar findet sich dort der Octavia G-Tec mit Ergasantrieb ein und dann im September der modellgepflegte Superb. SKODA Gleich zu Jahresanfang machen sich der Skoda Kodiaq RS (Bild) sowie der Karoq in den Versionen Scout und Sportline bereit. Im Herbst kommt dann Skodas kleines SUV, das dem Vernehmen nach Kosmiq heißen wird. SKODA Die Mannen von Subaru beschränken sich 2019 auf zwei Modellpflegen: im Jänner bei Forester (Bild) und im März beim Outback. SUBARU Toyota hat sich für 2019 viel vorgenommen: Im Jänner macht der neue RAV4 (Bild) den Anfang, gefolgt vom Yaris GR Sport im Februar. TOYOTA Im März geht der neue Toyota Corolla (Bild) als Fünftürer und Kombi Touring Sports an den Start. TOYOTA Im Mai lassen die Japaner das Sportcoupé Supra (Bild) von der Leine, das bei Magna-Steyr in Graz gebaut wird. Und im Dezember kehrt der Toyota Camry wieder zurück nach Europa. TOYOTA Im März kommt Volvos Limousine S60 (Bild), die erstmals nicht mehr mit Dieselmotor angeboten wird. Im Jänner ist der V60 als Cross Country zu haben, im Sommer bekommt das SUV XC90 ein Facelift. VOLVO Bei Volkswagen tut sich so einiges in der SUV-Palette: Im April startet der T-Cross (Bild), im Herbst kommen die Cabrio- und R-Versionen des T-Roc. Im Dezember bekommt der Tiguan ein Facelift, der Passat im Juni. VOLKSWAGEN Spannend wird es in der zweiten Jahreshälfte: Im Herbst starten die achte Generation des VW Golf und das erste Fahrzeug aus Volkswagens Elektrofamilie I.D. (Bild). VOLKSWAGEN 1/43

Deshalb wollen die Detroit-Verantwortlichen ihre Autoshow zu einem amerikanischen Goodwood umformatieren. Zu einer mobilen Erlebniswelt, einer echten Mobilitätsmesse, die autonomes Fahren genauso greifbar machen soll wie Showacts oder Testmöglichkeiten. Dafür will man Teile der Stadt öffnen und miteinbeziehen.

Von den großen Autoshows 2019 in Europa ist derzeit Genf im März noch am ehesten gesetzt - trotz einiger Absagen wie von Opel, Ford, Volvo oder Hyundai bleibt man wie andere beim klassischen Ausstellungsmuster. Ein Fragezeichen steht hinter Frankfurts IAA-Zukunft im Herbst. Marken wie Renault, Dacia werden fehlen, Peugeot und Citroen überlegen noch. Letztes Jahr wurde schon der alternierend stattfindende Autosalon von Paris durch Absagen getroffen. VW, Audi werden sich Frankfurt aber nicht entgehen lassen - Paris hatten sie verweigert. Die Messen in China gewinnen hingegen an Bedeutung, obwohl der Volumenmarkt schwächelt. Wohl ein Grund mehr, Flagge zu zeigen.

Österreich feiert derweil vom 10. bis 13. Jänner die Vienna Autoshow mit einer Reihe von Österreich- und Europa-Premieren.

