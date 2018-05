Facebook

Ab morgen werden wieder viele Österreicher mit dem Auto auf einen Kurzurlaub in Richtung Süden unterwegs sein. Wohin die Reise auch gehen mag, es zahlt sich jedenfalls aus auf die Treibstoffpreise im Ausland zu achten. Im Speziellen raten die Experten des ARBÖ noch in Österreich zu tanken, bevor die Reise losgeht, da es große Preisunterschiede zu anderen Reiseländern gibt.

Besonders in Italien müssen Autofahrer beim Tanken tief in die Tasche greifen: So kostet ein Liter Diesel im beliebten Urlaubsland im Durchschnitt 1,45 Euro, für Eurosuper sind sogar 1,57 Euro zu bezahlen. Auch in Slowenien (Diesel: 1,27 Euro/Liter, Eurosuper 95: 1,33 Euro/Liter) und Kroatien (Diesel: 1,29 Euro/Liter, Eurosuper 95: 1,38 Euro/Liter) ist der Spritpreis teurer als in Österreich. Im Vergleich dazu beträgt der Durchschnittspreis bei uns für Diesel 1,12 Euro, und für Eurosuper 95 1,18 Euro.

Der Treibstoff im Urlaubsland kostet damit zwischen 0,20 und 0,40 Euro mehr als in Österreich. Eine Tankfüllung von 60 Liter wäre in Österreich daher um bis zu 24 Euro billiger und reicht meist aus, um ans Urlaubsziel zu gelangen.

Doch auch ein Blick innerhalb der Landesgrenzen Österreichs zahlt sich auf jeden Fall für die eigene Geldbörse aus. Für ein und dieselbe Treibstoffart bewegt sich der Preisunterschied bei den einzelnen Tankstellen bis zu 50 Cent pro Liter. Vor allem das Tanken an den Autobahnraststätten kann teuer werden.