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Absage vom Kanzler
Nehammer bekräftigt Nein zu Mercosur-Freihandelsabkommen
Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich am Montag (15.00 Uhr) in Brüssel mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) zu einem zweitägigen Gipfel. Diskutiert wird dabei voraussichtlich auch das geplante Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekräftigte im Vorfeld des Treffens Österreichs Nein zu dem Handelspakt: "Unsere Position ist unverändert."