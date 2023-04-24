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Weder Nachbarregionen noch Slowenien wollen Trentino-Bären
Nach dem tödlichen Angriff in Norditalien will das italienische Umweltministerium auch im Ausland nach Unterbringungsmöglichkeiten für Bären aus dem Trentino suchen, doch die Umsiedlungspläne stoßen auf Schwierigkeiten. Trentinos Nachbarregionen Südtirol, Venetien und die Lombardei haben keine Absicht, die Bären aufzunehmen, die sich im Rahmen des von der EU finanzierten Wiederansiedlungsprojekt "Life Ursus" vermehrt haben.