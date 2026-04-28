Der berühmte Arzt und Philosoph Theophrast Bombast von Hohenheim, besser bekannt unter dem Namen Paracelsus (1493–1541), hat einen Teil seines Lebens in Villach verbracht. Als er einmal dem Hochtal Bad Bleiberg einen Besuch abstattete, erklärte er anschließend, dass er solch ein Elend überhaupt noch nirgends gesehen habe. Nun, das ist lange her, „aber die Armut, in der die Bergmannsfamilien leben mussten, hat natürlich auch das Wohnen geprägt“, erzählt Josef Götz.

Ein bisschen hat auch er selbst in diese Armut noch hineingeschnuppert. Zumindest als Kind. Seine Eltern, Valentin und Elisabetha Götz, hat es 1966 nach Bad Bleiberg verschlagen. „Sie haben sich eine ehemalige Kutscherkeusche gekauft, da gab es noch kein Fließwasser im Haus und auch nur ein Plumpsklo im Freien“, sagt Götz, der sich noch gut an den etwas heftigen Geruch und die Fliegenplage im Sommer erinnern kann. Sein Vater, ein Schuhmachermeister, hat dann begonnen, die Keusche mit bescheidenen Mitteln nach und nach für die Familie – Götz hat noch drei Geschwister – halbwegs bewohnbar zu machen und hat damit ein Projekt gestartet, das sein Sohn in den letzten Jahrzehnten weitergeführt hat.

Eine Kutscherkeusche wird zum Familienprojekt

Nach dem Tod des Vaters 1987 stand er nämlich vor der Entscheidung, das Haus einfach abzureißen oder von Grund auf zu sanieren. Denn nach wie vor waren die rund 200 Jahre alten Gemäuer feucht, das Dach marode und es gab nur drei kleine Zimmer. „Meine Geschwister sind alle weggezogen, aber ich wollte hier bleiben“, begründet Götz seine Entscheidung, eine Generalsanierung in Angriff zu nehmen. Also hat er das Haus kurzerhand bis auf die Grundmauern abgetragen und ein zusätzliches Stockwerk aufgebaut.

Um die Feuchtigkeit aus den dicken Steinmauern zu bekommen, wurden sie von ihm händisch freigelegt und mit einer Drainage versehen. „Die Böden wurden ebenfalls herausgerissen und das Erdreich darunter fast zwei Meter tief ausgehoben und anschließend ausbetoniert“, erzählt Götz von dieser Schwerstarbeit. Und an noch etwas erinnert er sich ziemlich gut. „Gleich nachdem der Dachstuhl abgetragen war, hat eine zweiwöchige Regenperiode eingesetzt und das Wasser ist bei den Steckdosen herausgeronnen. Ich war wirklich verzweifelt und mir sind öfters die Tränen gekommen.“ Und wohl auch der Mutter, die damals noch im Erdgeschoss gelebt hat.

Generalsanierung eines 200 Jahre alten Hauses

Aber als ehemaliger Bergmann ist man an die Härten des Lebens gewöhnt, denn Götz hat, auch wenn er das Handwerk seines Vaters erlernte und bis heute betreibt, insgesamt zehn Jahre unter Tage gearbeitet. Die Arbeit sei zwar schwer gewesen, hatte aber finanzielle Vorteile. „Durch den guten Verdienst konnte ich mir den Umbau überhaupt erst leisten.“

Den ersten Stock hat Götz ganz nach seinen persönlichen Wünschen gestaltet. „Deshalb habe ich die gesamte Planung selbst übernommen.“ Wert gelegt hat er dabei vor allem auf die Verwendung des Materials Holz und auf heizungstechnische Unabhängigkeit. Aus diesem Grund hat er einen neuen Kamin eingezogen und einen Kachelofen aufsetzen lassen. Zwar werde das Haus mit einem Pelletofen beheizt, „aber wenn bei starken Schneefall der Strom ausfällt, übernimmt diese Arbeit eben der Kachelofen.“

Tradition und Modernisierung unter einem Dach

Beim Umbau des Erdgeschosses musste er sich an die Vorgaben der dicken Steinmauern halten. „Da hatte ich wenig Spielraum.“ Die ehemalige winzige Küche wurde als Vorraum gestaltet, von dem aus man nun über eine Treppe in den ersten Stock gelangt, wo mit Bad, WC, Gästezimmer und Küche jetzt der eigentliche Wohn- und Lebensbereich angesiedelt ist. Ein kleiner Balkon führt vom Wohnzimmer ins Freie und bietet einen fantastischen Ausblick auf den Dobratsch.

Das Erdgeschoss beherbergt neben einem kleinen Verkaufsraum auch das Schlafzimmer sowie einen „Ruheraum“, in den sich Götz vor allem in den heißen Sommertagen gerne zurückzieht, denn die Steinmauern sorgen auch bei der größten Hitze für eine angenehme Raumtemperatur. Sämtliche Böden des Hauses bestehen aus dicken Lärchenbrettern, die, so Götz, „mich auf alle Fälle überleben werden.“

Ein Haus voller Geschichte und persönlicher Erinnerungen

Bevor mit dem Aufbau des ersten Stocks begonnen werden konnte, gab es aber noch eine weitere Altlast zu bewältigen. Sein Vater hat nämlich den gesamte Bauschutt, der bei seinen damaligen Umbauarbeiten angefallen ist, auf den Dachboden aufgeschüttet, weil das Geld für eine Entsorgung fehlte. „Da haben sich die Balken vom Gewicht schon durchgebogen. Das war wirklich ein tolles Erbe“, sagt Götz. Heute kann er darüber lachen, aber als er insgesamt 14 Container mit dem Schutt vom Dachboden füllte, war das wohl eher nicht der Fall.

Aber all der Aufwand habe sich mehr als gelohnt und heute präsentiert sich das Haus als ein wahres Schmuckkästchen mit rund 110 Quadratmetern Wohnfläche. „Mein gesamtes Haus würde ja bei vielen in deren Wohnzimmer passen“, scherzt Götz. „Aber alle, die zu mir auf Besuch kommen, schwärmen von der Gemütlichkeit.“ Dem kann man nur zustimmen.