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Österreich gewinnt Test in Deutschland im Penaltyschießen
Österreichs Eishockey-Nationalteam ist die Revanche im zweiten Testspiel gegen Deutschland gelungen. Die ÖEHV-Auswahl setzte sich am Samstag in Landshut nach einer starken Leistung mit 3:2 (1:1,1:0,0:1,0:0,1:0) nach Penaltyschießen durch. Den ersten Ländervergleich am Donnerstag hatte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader noch mit 0:2 verloren. Bei der WM im Mai in Tampere ist Deutschland ein Gruppengegner der rot-weiß-roten Auswahl.