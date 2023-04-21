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WAC holt gegen Hartberg nach 0:2-Rückstand noch 2:2
Der WAC hat am Freitag in der Fußball-Bundesliga trotz eines 0:2-Rückstands die zehnte Saison-Heimniederlage vermieden. Hartberg schien nach Treffern von Mamadou Sangare (5.) und Dario Tadic (53.) auf der Siegerstraße zu sein, die Kärntner holten aber dank Maurice Malone (64.) und Augustine Boakye (76.) doch noch ein Unentschieden und liegen damit in der Qualifikationsgruppe zumindest bis Samstag sieben Punkte vor Ried. Der TSV hat vier Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht.