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Peter Kaiser von Van der Bellen angelobt
Peter Kaiser (SPÖ) ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut als Kärntner Landeshauptmann angelobt worden. Nach einem gut einstündigen Gespräch der beiden im Vorfeld trat man zu Mittag vor die Kameras, wo Kaiser bereits zum dritten Mal das Gelöbnis leistete. Der Bundespräsident fand lobende Worte für den Landeshauptmann, den er auch ob dessen Persönlichkeit als stabilen Faktor der Innenpolitik schilderte.