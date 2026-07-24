Man stelle sich vor, man wartet am Bahnsteig auf einen Zug oder hat geplant, aus dem Zug auszusteigen, doch der Zug fährt einfach durch die Haltestelle durch. Wer kürzlich am Semmering gegen 21.30 Uhr in einen Railjet am Weg von Wien nach Graz zu- oder aussteigen wollte, wurde mit eben so einer Situation konfrontiert. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, hätte der Railjet 1152 am Mittwochabend eigentlich planmäßig am Semmering halten sollen. Mit etwas Verspätung war der Zug auch in den Bahnhof eingefahren, gehalten hatte er allerdings nicht. Fahrgäste waren daraufhin zu einem Ausstieg im nächsten Bahnhof in Mürzzuschlag gezwungen.

Leider sei das mit dem Semmering in die Hose gegangen, manchmal würden Hoppalas passieren, soll die Zugbegleiterin daraufhin via Durchsage laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ verlautbart haben. Der Railjet sei ohne Halt durch den Bahnhof gefahren, weil der Triebfahrzeugführer den Halt in Semmering im Buchfahrplan übersehen habe, so die Bundesbahnen auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. „Er bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten sehr und wir bitten die betroffenen Fahrgäste um Entschuldigung.“

Railjet-Panne: Zwei Stunden Wartezeit für Fahrgäste

Die Fahrgäste, die in Semmering hatten aussteigen wollen, konnten von Mürzzuschlag aus mit einem Zug kurz nach 22 Uhr die Reise zu ihrem Ziel beenden. Um 22.19 Uhr hielt der Zug in Richtung Wien dann planmäßig am Semmering. Jene, die an der Haltestelle zusteigen hätten wollen, mussten allerdings ganze zwei Stunden auf die nächste Verbindung Richtung Graz warten und auf den IC 850 mit Abfahrt um 23.40 Uhr ausweichen. Die Betroffenen können sich, so die ÖBB, an den Kundenservice wenden, um fahrgastrechtliche Ansprüche geltend zu machen.