Neben dem Engagement zahlreicher Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort war die Grazer Jakoministraße leider doch auch oft von leeren Flächen geprägt. Immer öfter werden diese nun belebt – wenn auch anders als vielfach gedacht: So gelten auch die laufenden Arbeiten auf Höhe der Hausnummer 25, welche gleich bei zwei zuletzt verwaisten Räumen durchgeführt werden, nicht neuen Geschäften. Sondern frischen Wohnungen.

So haben sich die Arbeiter an den beiden Standorten – in einem war zuletzt ein Erotik-Shop daheim – derart vorgearbeitet, dass Passanten nun jeweils bis in den Innenhof blicken können. „Hier werden neun Wohnungen entstehen“, bestätigt Martin Hochfellner als einer der Projektleiter.

Club „J22“

Gleich gegenüber, an der Adresse Jakoministraße 22, blühte ja ebenfalls eine zuletzt leere Fläche auf eher ungewohnte Weise auf: Der Club „J22“ ist ein zweistöckiges Refugium für Clubmitglieder zum Netzwerken und Austauschen im Rahmen von Vorträgen. Die Struktur „seines“ Technoparks Raaba stehe zwar hinter diesem Club, „betrieben wird er aber von einem Verein“, hatte Hannes Schreiner der Kleinen Zeitung bestätigt.