Eine 37-jährige Deutsche ist am Donnerstag bei einer Bergtour im Karwendelgebirge im Gemeindegebiet von Eben am Achensee in Tirol (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Die Frau war zunächst mit dem Mountainbike unterwegs gewesen und stieg dann zu Fuß Richtung Montscheinspitze auf. Eine Wandergruppe fand die Frau schließlich abends leblos in einer Rinne. Der alarmierte Notarzt stellte nur noch den Tod der Frau fest. Sie wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

Zuvor war bereits am späten Vormittag der Kontakt zu Angehörigen abgerissen, berichtete die Polizei. Als diese bis zum Abend nichts mehr von der 37-Jährigen hörten, meldeten sie die Frau als abgängig. Diese wurde da aber bereits von der vierköpfigen Wandergruppe entdeckt.

Die Deutsche war mit dem Mountainbike am Donnerstag in der Früh zur Plumsjochhütte gefahren. Dann stieg sie zu Fuß weiter auf.

Obduktion angeordnet

Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet, hieß es von der Exekutive. Diese bat zudem die vier Wanderer sowie weitere mögliche Augenzeugen, sich zu melden.