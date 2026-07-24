Kurz vor 21 Uhr heulten am Donnerstagabend die Sirenen in St. Ruprecht an der Raab: Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Weiz wollte bei der Nordausfahrt (Höhe Tankstelle Leitner) mit seinem Pkw von der L362 nach links auf die B64 Richtung Weiz einbiegen. Im Fahrzeug befanden sich noch drei 17-jährige Mitfahrer. Eigenen Angaben zufolge blieb der junge Oststeirer an der Haltelinie im Kreuzungsbereich stehen.

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war zur selben Zeit aus Richtung Weiz unterwegs. Dieser soll die Geschwindigkeit verringert und den Anschein gemacht haben, auf den Vorrang zu verzichten. Deswegen bog der 19-Jährige auf die B64 ein. Die Autos prallten zusammen. Laut dem 31-Jährigen blieb der 19-Jährige nicht an der Haltelinie stehen.

Der 19-Jährige sowie zwei 17-jährige Insassen wurden leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser nach Weiz und Graz eingeliefert. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Im Einsatz waren die Polizei, das Rote Kreuz sowie die Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab und Kühwiesen mit 30 Personen und fünf Fahrzeugen.