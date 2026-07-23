Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf der Weizer Straße (B72) im Bereich Bachl ereignet. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus der Oststeiermark kam dabei ums Leben.

Der Mann war gegen 11:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Weizer Straße (B72) in Richtung Anger unterwegs. In einer Linkskurve bei Bachl rutschte er aus bislang unbekannter Ursache nach außen weg und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 22-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und kam in einer Böschung zu liegen. Eine nachkommende Motorradlenkerin sah den Unfall und leistete mit anderen Passanten sofort Erste Hilfe. Einsatzkräfte versuchten, den Mann zu reanimieren. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.



Die Feuerwehr Landscha unterstützte die Einsatzkräfte bei der Bergung und der Regelung des Verkehrs. Die Unfallstelle im Bereich der B72 war für die Dauer des Einsatzes bis kurz nach 13:30 Uhr gesperrt.