Tragisches Ende einer gemeinsamen Fahrradausfahrt. Am Donnerstag, dem 23. Juli 2026 kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einer Gemeindestraße in Hofkirchen bei Kaindorf. „Drei Kinder fuhren mit ihren Fahrrädern auf dem stark abfallenden Mühlweg in Richtung Kaindorf“, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion heißt.

Eine den Kindern entgegenkommende 70-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sah die Kinder und versuchte ihr Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen, doch eine Kollision ließ sich nicht mehr verhindern. Ein 10-Jähriger Junge aus der Gruppe prallte dabei gegen die Front des Fahrzeugs und wurde über die Windschutzscheibe auf die Straße geschleudert.

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes eilten zum Unfallort und brachten das Kind mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Oberwart. Die beiden anderen Kindern blieben unverletzt, ebenso die Fahrzeuglenkerin.