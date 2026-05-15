Am Donnerstag kam es gegen 16 Uhr auf der Friedbergerstraße (L422) in der Nähe von Rohrbach an der Lafnitz zu einem schweren Unfall. Laut Polizeimeldung war ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaunsteher geprallt.

Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und setzte daraufhin umgehend einen Notruf ab, der die Einsatzkräfte vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 erreichte. Nach Eintreffen am Unfallort wurde der verletzte Fahrradfahrer ins Landeskrankenhaus Oberwart geflogen und dort weiter medizinisch versorgt.