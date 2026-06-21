Gleich zwei schwere Fahrradstürze haben sich in den letzten Tagen im Raum Weiz / Graz-Umgebung ereignet. In Ulrichsbrunn in Markt Hartmannsdorf ist Sonntagmorgen ein 68-Jähriger mit seinem E-Bike zu Sturz gekommen und hat dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Am Freitagvormittag gab es einen Menschenrettungseinsatz nach einem Fahrradsturz in Zaunstein/Langegg.

Mit E-Bike gestürzt: Lebensgefahr

Wie die steirische Polizei berichtet, wurde sie am Sonntag kurz nach 8.30 Uhr per Notruf verständigt, dass im Bereich Ulrichsbrunn eine verletzte Person, offenbar ein Radfahrer, neben der Fahrbahn liege. Der 68-jährige Oststeirer dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem E-Bike auf einer abschüssigen Gemeindestraße zu Sturz gekommen sein. Eine Passantin fand den Verunfallten und verständigte die Polizei. Der 68-Jährige, der einen Fahrradhelm getragen hatte, war nicht ansprechbar und wurde nach notärztlicher Versorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert. Laut Auskunft der Notärztin ist von einer lebensbedrohlichen Verletzung auszugehen, hieß es von der Polizei.

Mit Fahrrad in unwegsamem Gelände gestürzt

Zwei Tage davor war es zwischen Nestelbach und Laßnitzthal zu einem Menschenrettungs-Einsatz nach einem Fahrradsturz in unwegsamem Gelände gekommen. Die Feuerwehren Labuch und Langegg (Einsatzleitung) wurden nach Zaunstein alarmiert, nachdem eine Radfahrerin auf der Gemeindestraße zu Sturz gekommen und über eine steile Böschung in den angrenzenden Bewuchs/Gestrüpp gestürzt war. Die unbestimmten Grades verletzte Person wurde laut Feuerwehr gerettet und dem Roten Kreuz übergeben. Die Person wurde ins LKH geflogen.