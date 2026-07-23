Die deutsche Band Sportfreunde Stiller tritt am Donnerstag im Zuge ihrer „30 wunderbaren Jahren“-Tour in den Grazer Kasematten auf. Vor dem ausverkauften Konzert am Schlossberg trafen wir Frontmann Peter Brugger zum Video-Interview. Er spricht darin über die „undurchschaubare Musikbranche“, lobt die jungen österreichischen Bands und gibt einen Einblick in die Zukunft der Band (Spoiler: „Zähne rein, Showtime“) und was es braucht, damit sie weiterhin auf den Bühnen auftreten werden.