Die deutsche Band Sportfreunde Stiller tritt am Donnerstag im Zuge ihrer „30 wunderbaren Jahren“-Tour in den Grazer Kasematten auf. Vor dem ausverkauften Konzert am Schlossberg trafen wir Frontmann Peter Brugger zum Video-Interview. Er spricht darin über die „undurchschaubare Musikbranche“, lobt die jungen österreichischen Bands und gibt einen Einblick in die Zukunft der Band (Spoiler: „Zähne rein, Showtime“) und was es braucht, damit sie weiterhin auf den Bühnen auftreten werden.
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Vor Graz-Konzert
Sportfreunde Stiller: „Dann können wir spielen, bis wir nicht mehr laufen können“
Interview. Die Sportfreunde Stiller treten heute in Graz auf. Vor dem Konzert sprach Frontmann Peter Brugger über die Musik in Österreich und die „undurchschaubare“ Musikbranche.