Das Restaurant „Schlosswirt“ in Ebenthal blickt auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurück: In der Ära der Familie Streit hagelte es für die Küche eine Auszeichnung nach der anderen – unter anderem auch Hauben und Gabeln. Danach folgte der nächste Pächter des weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannten Gastronomiebetriebes. Dieser allerdings schlitterte 2018 in die Pleite, konnte aber den Sanierungsplan nicht erfüllen. Zwei Jahre später war dann Schluss.

Seitdem werden Küche und Restaurant nur noch für den Hotelbetrieb genutzt. Das Viersteinehaus in der Marktgemeinde wird vom Besitzer Georg Alexander Bürger selbst geführt, er ist aber jetzt auf der Suche nach einem neuen Pächter für das Lokal. „Die Gemeinde ist auf uns zu gekommen und hat uns gefragt, ob wir das Restaurant nicht wieder ganz öffnen wollen“, bestätigt der Hausherr der Kleinen Zeitung auf Anfrage. „Ich würde mir ein gutbürgerliches Lokal wünschen“, geht Bürger, der die gesamte Liegenschaft 2012 erworben hat, ins Detail.

Dem zukünftigen Betreiber wird eine Gesamtfläche von 580 Quadratmetern geboten. Dort sind im Erdgeschoss das Familienstüberl, das Ebenthalerstürberl, das Grafenstüberl, die Küche, Kühl- und Lagerräume, ein Thekenraum sowie die Sanitäranlagen untergebracht. Im Obergeschoss befinden sich ein Veranstaltungssaal, ein weiterer Thekenraum, die Wäscherei, eine Personalwohnung sowie ein Büro. Ein liebevoll gepflegter Gastgarten mit rund 450 Quadratmetern und einem wunderschönen alten Baumbestand gehört ebenfalls dazu. Parkplätze sind ebenfalls ausreichend vorhanden.

Hotelgäste und Ausflügler

„Durch den Standort neben der Kirche in Ebenthal hat das Restaurant die optimale Lage für Veranstaltungen wie Taufen, Firmungen, Hochzeiten und Begräbnisse“, erklärt Immobilienmaklerin Laura Mallegg, die mit der Vermarktung des Objekts beauftragt wurde. „Natürlich bieten sich die Räumlichkeiten auch für Seminare, Workshops und sonstige Veranstaltungen an.“ Direkt angrenzend an das Restaurant befindet sich eben das Hotel, dessen Gäste auch von der Bewirtung profitieren würden. Auch Radfahrer finden hier eine optimale Einkehrmöglichkeit, in der Umgebung gibt es bekanntermaßen wunderschöne Rad- und Wanderrouten, der Ebenthaler Wasserfall ist als beliebtes Ausflugsziel beispielsweise nur wenige Minuten entfernt.

Die Gastro-Küche ist übrigens teilweise ausgestattet und kann je nach Bedarf des Pächters und je nach Speisenangebot ergänzt werden. Es gibt außerdem einen Speisenlift, also ideal bei Veranstaltungen. Die Liegenschaft wird mit Hackschnitzeln beheizt und hat eine neue Fußbodenheizung. Das Haus selbst blickt als historisches Gebäude auf eine enge Verbindung zum benachbarten Schloss Ebenthal zurück, das 1566 durch Christoph von Neuhaus erbaut wurde.