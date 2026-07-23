Modernes Streetfood bringt die Geschmäcker und Aromen der Welt direkt auf die Hand. Von Smash-Burgern über Bao-Buns bis zum heimischen Würstelstand hat sich die Streetfood-Kultur als fester Bestandteil des alltäglichen Genusses fest etabliert. Wie hoch die Qualität in diesem Segment mittlerweile ist, unterstreicht der aktuelle Falstaff Guide 2026. Für die sechste Auflage des Guides wurden allein in Österreich 966 Betriebe, inklusive 159 Neueröffnungen, unter die Lupe genommen.

Wer in Kärnten auf der Suche nach Streetfood ist, hat eine breite Auswahl. Von Tacos über Falafel bis zu regionalen Spezialitäten reicht das Angebot. Und wie bereits im Vorjahr landet das „Zuagrast“ am Klagenfurter Benediktinermarkt mit 96 Punkten auf dem ersten Platz. Das Marktrestaurant bietet nicht nur österreichische Schmankerl wie Rindsuppe mit Speckknödel oder Kärntner Kasnudeln an. Man genießt Pasta, Salate oder den veganen Kartoffel-Linsen-Eintopf mit Sprossen, aber auch Weinbergschnecken. Das Angebot wechselt täglich.

Mit 95 Punkten schaffte es die „Hafenstadt“ auf Rang zwei © Markus Traussnig

Die „Hafenstadt“ in Klagenfurt sorgt für Leben in einem 200 Jahre alten Haus. Im Guide belegt das Lokal mit nur einem Punkt weniger, nämlich mit 95 Punkten, Platz zwei. Die Zutaten kommen aus der Umgebung, neben regionalen Spezialitäten gibt es aber auch asiatisches, italienisch-amerikanisches und Gänge im New-Yorker-Stil. Bis in die Nacht werden Leberkäse und Falafeln serviert.

Streetfood-Lokale mit 94 Punkten

94 Punkte gibt es für den „Fischimbiss im Garten“ am Millstätter See – und damit Rang drei. Carina Olsacher aus der Seefischerei-Brugger-Dynastie serviert Saibling, Forelle, Reinanke, Hecht und Barsch als kleine Imbisse. Ebenfalls 94 Punkte gibt es für das Tagesrestaurant „Suppenglück & Wurzelwerk“ in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt. Gesundes Essen ohne Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, dafür aber mit Zutaten von regionalen Erzeugern, ist die Basis. Suppen gibt es auch zum Mitnehmen im Biopappbecher. Das tägliche Angebot wechselt. In Velden sorgt der Sol Beach Club (mit ebenfalls 94 Punkten) für Urlaubsgefühl am Wörthersee. Im Restaurant probiert und teilt man Bowls, Snacks oder Steaks sowie Sushi, Sommergerichte und Drinks.

Erst im Juni des Vorjahres hat Stefan Sparer den „Leberkas-Pepi“ übernommen © Hannes Krainz

Das Lao Shangai, das im Guide mit 93 Punkten bedacht wurde, findet man in der Lichtenfelsgasse 1, unmittelbar neben dem Benediktinermarkt. In einem Gewölbekeller genießt man die Shanghai-Küche: Wan-Tan-Suppe, Frühlingsrollen, Ramen, gefüllte Germteigtaschen. Erst im Juni des Vorjahres hat Stefan Sparer den „Leberkas-Pepi“, der mit insgesamt sieben Filialen in ganz Österreich vertreten ist, in den Klagenfurter City-Arkaden übernommen. Hier bekommt man, wie der Name schon sagt, Leberkäse. Das Fleisch kommt aus Österreich. Weitere Pluspunkte: Verzicht auf Geschmacksverstärker und geringer Fettanteil, weil Schnitzelfleisch verwendet wird. Es gibt Leberkas mit Paprika und Gurkerln oder Kürbis und Speck und noch viele andere. Dafür gibt es 93 von möglichen 100 Punkten. Diese erhielt auch das „My Indigo Atrio“ in Villach. Alles wird frisch zubereitet – Salate, Hot-Pots oder Bowls. Die Ideen dazu kommen aus aller Welt. Auch am Imbissstand „Moni´s Eck“ am Weissensee sorgen Tagesgerichte, das wechselnde Suppenangebot, Bosna, Currywurst, Burger, Veganes und Waffeln für Abwechslung. Immer wieder werden saisonale Schwerpunkte serviert.

Modern eingerichtet ist das Lokal „King Foods“, das Anfang des Jahres eröffnet hat © KLZ / Julia Wiesflecker

Über 92 Punkte dürfen sich die „Pome food“-Bar in Spittal. Im „Giuseppe's“ in Faak am See trifft Kärntner auf italienische Küche. Gerhard Leitner versteht es, Pizza, Pasta oder Fisch und Meeresfrüchten zuzubereiten. Eine Spezialität ist das gegrillte Wolfsbarschfilet mit Vongole-Oliven-Weißwein-Sud. Der Imbissladen „King Foods“ in Villach hat ein Angebot, das von Salaten, Bowls und Burgern über Kebap und Wraps bis zu Pizza reicht. Falstaff empfiehlt die hausgemachte, frittierte Garnelenbowl. Auch für das „Kyo Kitchen“ in der Landeshauptstadt gibt es 92 Punkte, das Asia-Küche anbietet. Groß ist vor allem die Auswahl an Rolls, Sushi und Maki.

Weiters getestet und damit erwähnt wurden im Guide: „Le Burger“, „Salud“, „Nanas Kitchen“, „Burger Boutique“, „Kennys“, Jacks Burger“, „The modern Mexican“, „Prinz - Streetfood & Würstel“, (alle Klagenfurt), „The Satisfactory“ (Spittal), „Kebab House“, Zack Noodles“, „Franz Streetfood“, Strandbad Sattendorf“ (alle Villach) und „Kenny´s“ (Wolfsberg).