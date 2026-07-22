Von Salben, Tinkturen, Ölen und Naturkosmetik über Destillation und Fermentation bis hin zu traditionellen Hausmitteln reichte der Bogen an Lerninhalten im Diplomlehrgang zum Pflanzenheilkundepraktiker, den elf Wissbegierige kürzlich im Pöllauer Tal absolvierten.



Ausgerichtet vom Kräuterverein Naturama mit Sitz in Vorau und dem Europäischen Institut für angewandte Pflanzenheilkunde (EIAP), erwarben die Teilnehmenden fundiertes Fachwissen kombiniert mit praktischen Einheiten. Doch bevor es an die Praxis ging, wurde die Bestimmung heimischer Heilpflanzen gelehrt – unter anderem auch auf Exkursionen und Kräuterwanderungen. Die Lehrgangsleitung selbst lag bei der Mitbegründerin des EIAP, Karin Burchart, die auch selbst zwei Module im Seminarhof Pöltl in Schönau bei Pöllau unterrichtete. Der nächste Lehrgang startet übrigens im März 2027, bis in den kommenden Herbst gibt es einige Online-Informationsabende, die über Inhalte und Ablauf informieren.

Symbole der Weisheit für zukunftsträchtigen Kongress

Mehr als 220 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis kamen jüngst am Pinkafelder Campus der Fachhochschule Burgenland zusammen, um im Rahmen der e.nova Fachkonferenz über „Intelligente Energie- und Klimastrategien“ zu diskutieren.



Und mitten in der großen Gäste- und Diskutanten-Schar fanden sich Eulen aus der Werkstatt der Lebenshilfe Hartberg am Standort in St. Johann in der Haide. In Handarbeit wurden dort nämlich Gastgeschenke für Referenten gefertigt. „Die Eulen stehen für Weisheit, Intelligenz und Erkenntnis, was auch zu unserer Veranstaltung passt“, erklärte Romana Karoli vom Organisationsteam. Seitens der Lebenshilfe wiederum sieht man die Zusammenarbeit als „ein gelungenes Beispiel dafür, wie Menschen mit Behinderung mit ihren Fähigkeiten weit über die Region hinaus Anerkennung finden“.