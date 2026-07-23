In Leutschach wird derzeit nicht nur geprobt, sondern jeden Abend aufgespielt: Die Musikwerkstatt Cuvée bringt noch bis Sonntag junge Musiker, Studierende und ambitionierte Laien zusammen – und verwandelt die intensive Arbeitswoche zugleich in eine kleine Konzertreihe.

Tagsüber stehen Unterricht, Proben und neue Arrangements auf dem Programm. Am Abend präsentieren die Teilnehmer die Ergebnisse öffentlich. Das musikalische Spektrum reicht von Klassik über Weltmusik bis zur Volksmusik.

Geleitet wird die Werkstatt von erfahrenen Dozenten, darunter Wolfgang Klos, Anton und Teodora Sorokow, Tobias Stosiek sowie Jakob Hornbachner. Für Welt- und Volksmusik sind Reinhard Uhl, Felix Martl und Andreas Amreich verantwortlich.

Konzerte bei freiem Eintritt

Am Freitag steht um 19.30 Uhr ein „Cross Over“-Open-Air bei der Mittelschule Leutschach auf dem Programm. Am Samstagabend folgt im Knielyhaus ein Klassik-Konzert mit Höhepunkten aus den Meisterkursen und dem Kirchenchor Leutschach. Den Abschluss bildet am Sonntag um 10 Uhr eine festliche Messe in der Pfarrkirche.

Die Musikwerkstatt Cuvée findet seit 13 Jahren statt. Im Mittelpunkt stehen individuelle Förderung, gemeinsames Musizieren und der Austausch über Alters- und Stilgrenzen hinweg.