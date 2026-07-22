Bereits zum 70. Mal wurden gemeinsam die Wanderschuhe geschnürt: Die Wandergruppe „Fit im Schritt“ feierte in Gamlitz in der Südsteiermark ihr stolzes Jubiläum inmitten idyllischer Weinberge. Seit 2019 wandert die mittlerweile 20-köpfige Truppe durch die Ost-, Süd- und Weststeiermark und Slowenien. Die Königsroute der Wandergruppe bislang: die 24 Kilometer von Zieregg nach Maribor.

Weinverkostung und Brettljause

Bei der Jubiläumswanderung stand neben dem Naturerlebnis der Weinbergwege vor allem eines im Fokus: das gemeinsame Miteinander. Ein Zwischenstopp wurde bei der Domäne 1196 (Wolf) eingelegt mit Kellerführung samt Weinverkostung. Der Ausklang des Tages wurde mit Brettljause am Weingut-Buschenschank Dietrich in Kitzeck gefeiert.