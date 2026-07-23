Die seit 1. Juli geltende Mehrwertsteuersenkung für ausgewählte Grundnahrungsmittel dürfte von vielen Supermärkten an die Kunden weitergegeben werden. Zu dem Schluss kommen zwei Überprüfungen der Arbeiterkammern (AK) Wien und Steiermark. Bereits Anfang des Monats war die Nationalbank (OeNB) zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Für bestimmte Lebensmittel gilt seit 1. Juli nurmehr ein Steuersatz von 4,9 Prozent, nach zuvor zehn Prozent.

Im Vergleichszeitraum sogar stärker gesenkt

In allen geprüften Handelsketten sei die niedrigere Mehrwertsteuer auf unter anderem Milch, Joghurt, Butter, Eier, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl sowie bestimmte Obst- und Gemüsesorten vollständig weitergegeben worden, schreibt die AK Wien am Donnerstag in einer Aussendung. Viele der geprüften Geschäfte hätten die Preise im Vergleichszeitraum sogar stärker gesenkt, als es die reine Mehrwertsteuer-Senkung geboten hätte. Verglichen wurden zwischen dem 6. bis 13. Mai 2026 erhobene Verkaufspreise mit Preisen zwischen dem 6. und 14. Juli. Dies in den Onlineshops von Billa, Interspar und Spar sowie in jeweils drei Filialen von Hofer, Lidl, Penny und Billa Plus.

Deutlicher Rückgang der Preise

Die AK Steiermark stellte dann einen deutlichen Rückgang der Preise von April bis Juli fest. Der steirische AK-Warenkorb mit 17 Basislebensmittel habe im Juli rund 7,6 Prozent weniger gekostet als noch drei Monate zuvor. Spezifische Warenkörbe für „Billigprodukte“, „Markenprodukte“ und „Bioprodukte“ entwickelten sich sehr unterschiedlich. Die Billiglinie sei seit April um rund 5,3 Prozent billiger geworden, bei den Markenprodukten gab es einen Preisrückgang um 7,7 Prozent. Bioprodukte wurden in dem Vergleichzeitraum um moderatere ein Prozent günstiger.