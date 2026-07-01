Einkaufen war schon einmal angenehmer. Die Sonne taucht an diesem Mittwochmorgen Graz-Wetzelsdorf unter eine schweißtreibende Hitzeglocke. Am Spar-Parkplatz in der Peter-Rosegger-Straße räumt Eva Sandriser Waren aus ihrem gut gefüllten Einkaufswagerl in den offenen Kofferraum. „101 Euro hab’ ich bezahlt. 120 Euro hätte es eigentlich ausgemacht“, sagt sie stolz mit Blick auf den Kassenbon.

Die Ersparnis von 19 Euro hat aber weniger mit der seit an diesem Tag gesenkten Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel zu tun, als mit Rabattaktionen der Supermarktkette. 4,9 statt zehn Prozent beträgt der neue Satz, der mithelfen soll, die Inflation zu drücken. Auf den geänderten Preisschildern im Geschäft wird auf die Steuersenkung mehr oder weniger deutlich hingewiesen. „Ein Cent da, zwei Cent dort, das bringt doch gar nix“, macht sich Sandriser keine Illusionen auf einen großen Preissturz. Dem Staatshaushalt wäre mit den dadurch entgangenen gut 400 Millionen Euro wohl mehr geholfen, glaubt sie. Tatsächlich erspart sich ein durchschnittlicher Haushalt durch die Maßnahme der Regierung etwa sieben Euro im Monat, wie es der Budgetdienst des Bundes errechnet hat.

Mehrwertsteuersenkung: Skepsis bei Kundschaft

„Das ist doch eine Augenauswischerei“, meint auch eine andere Kundin, während ihr der Megaphon-Verkäufer beim Ausräumen des Wagerls hilft. Auch wenn einige Produkte jetzt etwas billiger seien. „Dann verändern sie wieder die Packungsgröße und man kann es ohnehin nicht mehr mit den alten Preisen vergleichen.“

Um den Preisvergleich zu erleichtern, hat die Kleine Zeitung den Check gemacht. Wir waren jeweils am Dienstag- und am Mittwochvormittag in Filialen der Lebensmittelriesen Spar und Billa bzw. der Grazer Bäckereien Auer und Sorger, um die Preise eines fiktiven Warenkorbs zu notieren. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Produkte unter die Mehrwertsteuersenkung fallen, aber keinen Aktionen unterliegen.

Die Supermarkt-Ketten schildern die Mehrwertsteuersenkung deutlich aus © Wilfried Rombold

Fazit: Bei fast allen Produkten wurde die Senkung in voller Höhe weitergegeben, teils auch darüber. Zwei „Ausreißer“ gab es dennoch. So lag beim Spar in der Roseggerstraße der Kilopreis für den „Granny Smith“-Apfel am Mittwoch unverändert bei 2,99 Euro, das Viertelkilo Bad Ischler Tafelsalz kostete dafür beim Billa schräg gegenüber weiterhin 69 Cent. An manche Preise müssen sich die Kundin und der Kunde erst gewöhnen: Der Liter Milch kostet auf einmal 1,57 Euro bzw. 1,42 Euro. Dasselbe gilt für die Bäckereiprodukte: Die Rundsemmel beim Auer kostet statt 70 nun 67 Cent, beim Sorger (Sauerteig-Semmel) 65 Cent. Deutlicher wird die Ersparnis, wenn man einen ganzen Laib Brot kauft. Der wurde um bis zu 1,48 Euro billiger.

Der Preisvergleich

Bäcker investieren Tausende Euro in Kassensystem

Gerade die Bäcker stehen mit der neuen Regelung vor einem Bürokratiemonster. Thomas Perschler, der die Alpenbrotbäckerei Jechart in Edelschrott betreibt, hat 108 Artikel in seinem Sortiment. Über die Höhe der Mehrwertsteuer bestimmt letztlich der Fettanteil in der Trockenmasse. „Wir kaufen nur Konditorware zu, die ohnedies nicht unter die Senkung der Mehrwertsteuer fallen. Bei den eigenen Rezepten haben wir alles berechnet, aber das ist ein großer Aufwand, der sich auch in den Kosten niederschlägt“, betont Perschler. „Allein die neue Bürosoftware hat uns rund 1000 Euro gekostet.“

Die Preise noch nicht angepasst hat Reinhard Krill vom Café und Backladen Pan del Dia in Ligist . Erstens ist Mittwoch Ruhetag. Und zweitens kann der Gastronom die Regel erst in einigen Tagen umsetzen. „Wir wissen noch immer nicht zu 100 Prozent, welche Sorten genau betroffen sind.“ Zudem mache es einen Unterschied, ob eine Semmel, ein Joghurt oder ein Glas Milch mitgenommen oder im hauseigenen Café serviert wird – dann bleibt der bisherige Steuersatz von 10 Prozent aufrecht. „Ich kann die Senkung technisch noch gar nicht umsetzen, weil wir die Kasse selbst gar nicht ändern können.“ Firmen, die Kassensysteme anbieten und warten sind derzeit so gut wie ausgebucht.

Reinhard Krill kann die Verordnung erst in einigen Tagen umsetzen © KLZ / Rainer Brinskelle

Ähnlich ergeht es Bäckermeister Rudolf Weber, der mit Tochter Patrizia eine Bäckerei in Leoben betreibt. Damit die neuen Sätze ordnungsgemäß am Kassenbon ausgewiesen werden, mussten die Webers das Kassensystem adaptieren. „Mehr als 2000 Euro haben wir schon investiert, damit wir beispielsweise die Semmel um zwei Cent billiger verkaufen können“, erzählt Patrizia Weber. Es sei alles mit so viel Bürokratie verbunden, was einen unheimlichen Aufwand bedeute. Das Paradoxe daran, wenn jemand eine fertige Käsesemmel oder Buttersemmel kauft, gilt wieder die 10 Prozent Mehrwertsteuer.

Rudolf Weber beklagt die hohe Bürokratie © KLZ / Johanna Birnbaum

„Für uns ist das alles ein unglaublich großer Mehraufwand, der nicht nur Geld, sondern auch Nerven kostet“, betonen die Webers. Sorge habe Patrizia Weber auch, wenn einmal etwas falsch eingegeben werde. „Man muss wirklich ganz genau darauf schauen, wie man was eingibt. Das liegt ja in unserer Verantwortung. Da könnte es dann passieren, dass wir vom Finanzamt eine Strafe bekommen, denn dieses ist für die korrekte Mehrwertsteuerabwicklung zuständig“, betont die Unternehmerin.

Großen Mehraufwand gebe es auch für die Buchhaltung, „die ja auch alles auseinanderdividieren muss. Das ist ein weiterer zeitlicher Aufwand, der uns als Auftraggeber wieder mehr kostet“, bringt es Patrizia Weber auf den Punkt.