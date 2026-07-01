„Heute ist es etwas günstiger wegen der Steuer“, weist die nette Verkäuferin in einer Bäckerei in Klagenfurt gleich darauf hin, dass etwas anders ist als sonst. Mit 1. Juli wurde die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Produkte von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt. Ein viel diskutiertes Entlastungspaket der Bundesregierung. Die Kritik daran reicht von „zu geringer Effekt“ bis „viel zu kompliziert in der Umsetzung“. In der erwähnten Bäckerei ist der Preis für eine Semmel um 2 Cent von 52 auf 50 Cent gesunken. Ohne den Hinweis darauf wäre das vielen wohl gar nicht aufgefallen.

Für eine Semmel waren in einer Klagenfurter Bäckerei am 1. Juli 2 Cent weniger fällig © KLZ/Sebestyen

Bei größeren Einkäufen fällt die Reduktion natürlich merkbarer ins Gewicht. So erspart man sich bei einem Warenkorb mit Bio-Äpfeln, Snacktomaten, Weizenmehl, Spaghetti, Naturjoghurt, Vollmilch, Bio-Kartoffeln, einer Gurke und 250 Gramm Teebutter immerhin 1,21 Euro. Der Einkauf kostete bei einem Sparmarkt in Klagenfurt am 30. Juni noch 19,28 Euro und tagsdarauf 18,07 Euro.

1,6 Millionen Etiketten ausgetauscht

Beim Konzern selbst hätte man darauf gerne verzichtet. Der Aufwand sei enorm gewesen, heißt es. Zwei Millionen Euro mussten investiert werden. „Wir reden hier von 16.000 Produkten. Das ist nicht so einfach, wie es sich Lieschen Müller vielleicht vorgestellt hat. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben am Mittwoch 1,6 Millionen Etiketten austauschen müssen“, sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Lange sei nicht klar gewesen, welche Produkte unter die Senkung fallen und welche nicht. Dafür musste ein Labor beauftragt werden, das unter anderem den mitentscheidenden Fettgehalt der Produkte ermittelte. „Wir haben Kornspitze im Sortiment, die unter die neue Mehrwertsteuer fallen und auch welche, die nicht darunter fallen“, sagt Berkmann.

Semmel mit Wurst teurer

Das sorgt mitunter auch bei den Konsumenten für Verwirrung – und entsprechende Diskussionen an den Kassen. In einigen Supermärkten wird daher mittels eigens aufgestellter Tafeln darauf hingewiesen, dass die Mehrwertsteuersenkung nur für einige bestimmte und nicht alle Produktgruppen gilt. Weil man mit Fragen der Konsumenten rechnet, wurde der Kundenservice dafür geschult. Auf der Homepage gibt es genaue Erklärungen. Unter anderem auch dafür, warum eine Semmel ab heute günstiger ist und, sobald die Semmel mit Wurst belegt wird, wieder der alte Preis gilt.

Rewe senkt selber

Auch der Rewe-Konzern (Billa) hat sich lange auf den 1. Juli vorbereitet. Dort wird die Maßnahme der Bundesregierung auch ausdrücklich begrüßt. „Die Maßnahme stellt in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten ein wichtiges Signal zur Entlastung der Bevölkerung dar“, heißt es. Für das Problem mit der Semmel mit und ohne Wurst hat man eine eigene Lösung gefunden. In Billa-Märkten wurde bei zubereiteten Semmeln die Mehrwertsteuer selbst verringert. „Uns ist wichtig, dass die Entlastung bei unseren Kund:innen spürbar ankommt und nachvollziehbar bleibt. Deshalb gehen wir in einzelnen Bereichen bewusst über die gesetzlichen Vorgaben hinaus“, sagt Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy.