Beim Bundesbewerb war das Erste Hilfe-Wissen der Jugendlichen gefragt, aber nicht nur. Es ging auch darum, soziale Kompetenz zu zeigen, wie etwa das Finden von Lösungen als Team. Die Sillianer Rotkreuz-Jugend meisterte die Aufgaben besonders gut.

An die beiden Teams in der Altersklasse Jugend II (14 bis 17 Jahre) gingen der erste und zweite Platz. Gegen 30 Teams aus ganz Österreich bewiesen die Jugendlichen Nervenstärke und eindrucksvoll ihr Können in Erster Hilfe, Teamarbeit und sozialem Wissen zu den Rotkreuz-Jahresthemen Blut- und Stammzellenspende sowie Zivilcourage – und holten so den Bundessieg nach Tirol.

Das viele Training hat sich gelohnt: die Freude der Jugendlichen vom Roten Kreuz Sillian ist groß © Klammer

Da der Bundesbewerb in Salzburg stattfand, wurde der Preis von der Präsidentin des Salzburger Landtags, Brigitta Pallauf, überreicht. Das Rennen zwischen den Sillianern war denkbar knapp: Team 2 lag mit 1775 Punkten nur 16 Punkte vor dem zweitplatzierten Team 1.

„Es waren richtig starke Teams vor Ort. Umso bemerkenswerter ist der Erfolg der Osttiroler Jugendlichen, die bei allen Bewerbsstationen überzeugen konnten“, freut sich Dominik Kornfeldner, Landesjugendreferent im Roten Kreuz Tirol.

Nach viel Training: Siegesserie setzt sich fort

Bereits beim Tiroler Jugendrotkreuz-Landesbewerb 2025 in Seefeld sowie beim heurigen Bezirksbewerb in Osttirol belegten die Teams aus Sillian die Stockerlplätze. Mit dem Bundesbewerbssieg krönen die Jugendlichen nun ihre außergewöhnlich erfolgreiche Bewerbssaison. Regelmäßige Trainings sowie die intensive Auseinandersetzung mit Erster Hilfe und sozialen Themen bilden die Grundlage.

„Unsere Kinder lernen in den Rotkreuz-Jugendgruppen, wie sie in Notfällen richtig handeln und als Team Lösungen finden. Diese Fähigkeiten begleiten sie ihr Leben lang und stärken das gesellschaftliche Miteinander“, sagt Nina Walch, Projektleiterin Jugendservice im Jugendrotkreuz Tirol. Was am Ende zählt, sei die Gewissheit, dass die Jugendlichen Menschen in schwierigen Situationen kompetent helfen können. Aktuell engagieren sich rund 450 Kinder und Jugendliche in einer der 37 Rotkreuz-Jugendgruppen in Tirol.